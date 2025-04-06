Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkili

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri hazır bulundu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan zaman zaman sis etkili oluyor