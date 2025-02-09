Kızılelma PT-3 Motor Testi Başarıyla Gerçekleşti

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Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma PT-3 motor testi başarı ile gerçekleşti

İSTANBUL - Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma motor testi başarı ile gerçekleşti. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Radardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın testleri devam ediyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma PT-3 motor çalıştırma testinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.