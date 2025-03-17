Koca Seyit'in Unutulmaz Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Koca Seyit'in Unutulmaz Hikayesi

Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in savaş sonrası hayatı, torunu tarafından anlatıldı.

17.03.2025 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in bilinmeyen hayatı

Koca Seyit "Paşam, biz savaşı maaş için yapmadık."

BALIKESİR - 215 kilogramlık top mermisini tek başına sırtlayarak Çanakkale Deniz Savaşının gidişatını değiştiren Koca Seyit'in (Seyit Onbaşı) savaş sonrası hayatı, torunu Muhammed Çabuk anlattı. Çanakkale Deniz Savaşları Kahramanı Koca Seyit, savaştan sonra zor şartlarda yaşayarak, sessiz ve müteavazı bir hayat sürerek kendisini ziyaret eden Atatürk'e "Paşam, biz savaşı maaş için yapmadık." Dedi.

Koca Seyit'in ikinci kuşak torunu olana Muhammet Çabuk dedesinin yaşadıklarını anlattı. Savaş sırasında gösterdiği cesaretin ardından köyünde 9 yıl boyunca haber alınamayan bir asker olarak bilinen Koca Seyit, Çanakkale'den Balıkesir'in Havran ilçesine 13 gün süren bir yolculukla yaya olarak döndü. Gece köyüne ulaşan Koca Seyit, "Ben bu köyden gideli 9 yıl oldu. Belki hanımım başka biriyle evlenmiştir." diyerek sabaha kadar uzaktan evini izledi. Sabah aydınlandığında evine yaklaşan Koca Seyit'i ilk olarak 8 yaşındaki kızı gördü. Uzun sakallı, tanınmaz haldeki babasını bir yabancı sanarak annesine haber veren küçük kız, ancak annesinin tepkisinden sonra babasını tanıyabildi. Koca Seyit ise çocuğunu göstererek "Bu çocuk kim?" diye sorduğunda, "Bizim çocuğumuz" cevabını aldı. Torunu Çabuk, "Ninem anlatırdı, bir süre babama 'baba' diye bile yaklaşamadım." dedi.

Savaştan döndükten sonra Koca Seyit, kimseye savaşta yaptığı kahramanlıkları anlatmadı. 10 yıl boyunca odunculuk ve keçi çobanlığı yaparak geçimini sağladı. 10 yıl sonra Havran'da bir yol açılışına gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Bu semtte bir Seyit Onbaşı vardı, onu görmek istiyorum." diyerek yetkililere talimat verdi. Ancak köyde Koca Seyit'in kim olduğu bilinmiyordu.

Jandarmalar tarafından kömür yaparken bulunan kahraman asker, Atatürk'ün yanına götürüldüğünde üstü başı perişan haldeydi. Atatürk'ün huzuruna çıkmadan önce nahiye müdürü, Koca Seyit'i bir berbere götürerek tıraş ettirdi ve kendi ceketini giydirdi. Ancak uzun boylu olan Koca Seyit'e ceketin kolları kısa geldi.

Atatürk, kahraman askeri gördüğünde ona maaş bağlamayı teklif etti. Ancak Koca Seyit, "Paşam, biz savaşı maaş için yapmadık." diyerek bu teklifi kabul etmedi.

Koca Seyit, savaşın ardından ormandan topladığı odunlarla kömür yaparak geçimini sağladı. Ancak bu iş yasak olduğu için sık sık zor durumda kaldı. Atatürk, nahiye müdürüne talimat vererek Koca Seyit'in rahatça çalışabilmesi için önlem alınmasını istedi. Ancak bu destek kısa sürdü ve Koca Seyit yeniden zorlu yaşam şartlarıyla baş başa kaldı.

Kış aylarında hamallık yaparak geçinmeye çalışan kahraman asker, zatürreye yakalanarak 50 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından biri olarak anılan Koca Seyit'in ismi, doğduğu köy olan Manastır'a verilerek "Koca Seyit Köyü" olarak yaşatılmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çanakkale, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Koca Seyit'in Unutulmaz Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı’ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
Yunanistan’da ’KKTC’ tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi Yunanistan'da 'KKTC' tanımını kullanan bakan yardımcısının istifası istendi
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar
Amasya’da ambulansta kaçak göçmen yakalandı Amasya'da ambulansta kaçak göçmen yakalandı
AK Parti’den “Nevruz Bayramı“ kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak AK Parti'den "Nevruz Bayramı" kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

18:47 Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
17:51 AK Parti’den “Nevruz Bayramı“ kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak AK Parti'den "Nevruz Bayramı" kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
13:17 Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş
08:30 Hande Erçel göze girdi Kaynana Arzu Sabancı’dan müstakbel geline sürpriz Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz
08:10 Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama
07:38 Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
07:36 Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti
07:24 Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu Bakın ne yemiş Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
01:27 Ordu’da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti Ordu'da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:46 ABD’nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı
00:36 Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi Lübnan’a roket saldırısı Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi! Lübnan'a roket saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 20:15:10. #7.12#
SON DAKİKA: Koca Seyit'in Unutulmaz Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.