Kocaeli'de Ramazan Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Ramazan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'de Ramazan Bayramı namazı için camiye akın eden vatandaşlar, yoğun katılım nedeniyle bahçede namaz kıldı. Bayramlaşma sonrası ikramlar dağıtıldı ve barış ile kardeşlik mesajları verildi.

30.03.2025 12:19  Güncelleme: 12:21
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Kocaeli'de vatandaşlar bayram namazı için camiye akın etti

KOCAELİ - Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camiye akın eden cemaat içeri sığmayınca bahçede namaz kaldı. Birlik ve beraberliğin vurgusu yapılırken, Filistin ve Doğu Türkistan'da zulüm gören mazlum Müslümanlar için dualar edildi.

Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında vatandaşlar camide buluşarak bayram namazı kıldı. Yoğun katılım nedeniyle bazı vatandaşlar cami bahçesinde seccadelerini sererek namazlarını eda etti. Namazın ardından cami içinde gerçekleşen bayramlaşmada, mahalle sakinleri birbirleriyle kucaklaşarak bayram sevincini paylaştı. Cami imamı, bayramların birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurgulayarak, hastaların ziyaret edilmesini, yetim ve kimsesizlerin bayram sevincine ortak olunmasını tavsiye etti. Ayrıca Filistin ve Doğu Türkistan'da zulüm gören mazlum Müslümanlar için dualar edildi.

Bayramlaşmanın ardından cami çıkışında çeşitli ikramlar yapıldı ve cemaat, cami dışında da bayramlaşmaya devam etti.

"Huzur, barış ve kardeşlik içinde nice bayramlar temenni ediyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan Bayramı dolayısıyla cami çıkışında önemli mesajlar verdi. Tüm İslam aleminin, milletimizin ve mazlum coğrafyaların bayramını tebrik eden Başkan Büyükakın, barış, huzur ve kardeşlik içinde nice bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. Başkan Büyükakın açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Öncelikle tüm İslam aleminin, milletimizin ve mazlum milletlerin bayramını tebrik ediyorum. Huzur, barış ve kardeşlik içinde nice bayramlar temenni ediyoruz. Bayramlar, canların cananını bulduğu, kulların Rabbini bulduğu bayramlar olarak temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Bayramlarının acıya dönüşmemesi için vatandaşların dikkatli seyahat etmelerini uyarısında bulunuyorum"

Bayram vesilesiyle yola çıkacak vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulunan Başkan Büyükakın, "Yakınlarını ziyaret edecek olan hemşerilerimizin bayramlarının acıya dönüşmemesi için dikkatli seyahat etmelerini kendilerine bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum" diyerek trafik güvenliği konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kocaeli'de Ramazan Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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