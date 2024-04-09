Konya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Genel

Konya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılı törenlerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Konya'da etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar Anıt Meydanında başladı. Törene, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve teşkilat mensupları mensupları katıldı.

09.04.2024 12:17
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Konya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılı törenlerle kutlandı

KONYA - Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Konya'da törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Konya'da etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar Anıt Meydanında başladı. Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kutlamalarda daha sonra kortej hareket etti. Feritpaşa Caddesinden başlayan motorize ekiplerin önde olduğu her birimden polis ekip otolarının oluşturduğu kortej, Alaaddin Bulvarı ve Ankara Caddesini takiben Konya Şehitliğine kadar devam etti.

Törene, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve teşkilat mensupları mensupları katıldı.

Kaynak: İHA

Mahmut Karabulut, Polis Haftası, Konya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Konya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika

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