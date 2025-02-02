Konya'nın Gülleri'ne Gül Mutfağı Desteği

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

Konya'nın Güllerine, Gül Mutfağı hizmet ediyor

Güller ile yakından ilgilenen Mevlüt Ayvazoğlu:

"Gülleri her gün buraya davet ediyoruz, hepsinin yüzleri gülerek gelir"

"Bunların hepsi meczup olduğu için birbirleri ile etkileşim halindeler"

KONYA - Konya'nın Gülleri olarak bilinen meczuplar için kurulan 'Gül Mutfağı'nda her gün gönüllü aşçılar tarafından sıcak yemekler pişiriliyor. Hepsi birbirleriyle bağlantılı olan Konya'nın Gülleri ve ihtiyaç sahipleri ise burada yemeklerini yiyor, çarşıda vakit geçiriyor.

Tarihi Bedesten Çarşısı Kapu Camisi çevresinde zamanlarını geçiren ve vatandaşlar tarafından 'Konya'nın Gülleri' adı verilen meczuplar için 'Gül Mutfağı' adıyla aşevi açıldı. Bu aşevinde her gün hayırseverlerin destekleriyle ve gönüllü aşçılar tarafından yemek hazırlanıyor. Kapu Camisinde öğle namazı kılan Konya'nın Gülleri, buraya gelerek karınlarını doyuruyor. Onlarla ilgilenen aşevinin kurucusu olan ve aynı zamanda güller ile birebir ilgilenen Mevlüt Ayvazoğlu, yemekten sonra diş kirası da veriyor.

"Gülleri her gün buraya davet ediyoruz, hepsinin yüzleri gülerek gelir"

Mevlüt Ayvazoğlu, Gül Mutfağında paranın geçmediğini belirterek, "Özürlülerimize, engellilerimize ve ihtiyaç sahiplerine yemek veriyoruz. Konya'nın Gülleri zaten bizdik, şuanda Konya'nın Gülleri değil de Gül Mutfağı olarak hizmet ediyoruz. Gülleri her gün buraya davet ediyoruz. Hepsinin yüzleri gülerek gelir. Yemeğini yer ve gider. Burada yemekleri derneğimizin yönetim kurulu üyeleri yapıyor. Bizim tüm ihtiyaçlarımızı bazı hayırseverlerimiz yapıyor. Yeni yeni Konyalılar biliyor, Fransa'dan İngiltere'den bizim yerimize de yemek verin diye telefonlar ve mesajlar geliyor. Burada bir ticari amaç yok, para kazanmak hedefimiz değil. Burası paranın geçmediği tek mekan. Burada bize ulaşan insanlarımızın yardımlarını bu gariplere aktarıyoruz. Ayrıca da buraya gelenlere biz diş kirası veriyoruz. Bizler iyilik köprüsü gibi insanların ulaşamadığı insanlara ulaşıyoruz" dedi.

"Bunların hepsi meczup olduğu için birbirleri ile etkileşim halindeler"

Çarşıya çıktığında meczupların kendisinin peşine takıldığını anlatan Ayvazoğlu, "Buraya gelenlerin hepsi birbiri ile bağlantılı. Ben çarşıya çıktığım zaman arkamı dönüp baktığımda 40-50 kişi oluyor. Benim arkamdan ya yemeğe götüreceğimi düşünüyor ya da ihtiyaçlarımı karşılar diye düşünüyorlar. O yüzden bunların çok farklı metotları var. Bunların hepsi meczup olduğu için birbirleri ile etkileşim halindeler" şeklinde konuştu.

"Bu güllerden hiçbir beklentim yok"

Kendisinin dünyanın en mutlu insanı olduğunu ifade eden Ayvazoğlu, "Bizler kendi etrafımızda dönüyoruz sürekli. Ben dünyanın en mutlu insanıyım. Bu güllerden hiçbir beklentim yok. Sadece beklentim, dua istiyorum. Kimseden ne maddi ne manevi herhangi bir beklentim yok" diye konuştu.

Güllere gönüllü olarak yemek yapan Sema Aydın, "Biz gönüllü bir insanız. Bu yaptığımız işin daha da ileriye gitmesini istiyoruz. Çok güzel, duyarlı insanlar olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Konya'nın Gülleri ise buraya gelmekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, yemek yemek için geldiklerini belirtti.