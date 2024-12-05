Küçük Kızın Resmi Otobüste Duygulandırdı - Son Dakika
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Küçük Kızın Resmi Otobüste Duygulandırdı

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Elazığ'da otobüs şoförü Erdal Çelik'in kızı Beril Hafsa'nın çizdiği doğum günü resmi, otobüste asılmasıyla hem babasını hem de yolcuları duygulandırdı. Sosyal medyada büyük ilgi gören olay, baba-kız arasındaki sevginin simgesi oldu.

05.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:13
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Otobüse asılan resim hem babayı, hem yolcuları duygulandırdı

8 yaşındaki kızının doğum günü için çizdiği resmi " Baba, sana bir hediye vereceğim ama onu otobüsüne asacaksın" sözleri üzerine otobüse astı

Erdal Çelik'in otobüse astığı resim yolcuları da duygulandırırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü

ELAZIĞ - Elazığ'da otobüs şoförü Erdal Çelik, kızı Beril Hafsa'nın çizdiği doğum günü resmiyle duygusal anlar yaşadı. Çelik'in kızının isteği üzerine otobüse astığı bu anlamlı hediye yolcuları da duygulandırırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde otobüs şoförlüğü yapan Erdal Çelik, 8 yaşındaki kızı Beril Hafsa Çelik'in çizdiği resimle unutulmaz bir doğum günü yaşadı. Beril, babasına olan sevgisini bir resimle ifade ederek onun gönlünü fethetti. Çiziği resimde babasının kullandığı otobüs ve içinde ailesi yer alan minik Hafsa, üzerine 'Benim canım babam' ve 'İşte hediyen' yazdı. Beril, babasına hediyesini verirken, "Babam mutlu olsun diye bu resmi hazırladım. Babamı çok seviyorum" dedi. Erdal Çelik, kızının isteği üzerine bu özel hediyeyi otobüsüne astı.

"Benim bu dünyada aldığım en büyük hediye diyebilirim"

Duygularını dile getiren iki çocuk babası otobüs şoförü Erdal Çelik, "Elazığ Belediyesi'nde otobüs şoförüyüm. Bu da benim biricik kızım, her şeyim. Kızımın yaptığı resim bana doğum günü hediyesidir. Doğum günü hediyesi diye çizmiş ve bana verdi. Benim bu dünyada aldığım en büyük hediye ve en mutlu olduğum şey diyebilirim. 'Baba, sana bir hediye vereceğim ama onu otobüsüne asacaksın' demişti. Ben de tatlı kızımı kırmadım. Bu resmi internette 'Otobüsteki tek güzel şey' diye paylaşmışlar" diye konuştu.

Beril Hafsa Çelik ise, "Babamın doğum günü için bu resmi hazırladım. Babam mutlu olsun diye. Babamı çok seviyorum. Resimde babamın otobüsünü çizdim. Otobüsün içinde ailemi çizdim. Babacığım seni çok seviyorum diye yazı yazdım. Resim çizmeyi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Bazı yolcular ise asılı duran resmi beğenerek baba ve kızı tebrik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Küçük Kızın Resmi Otobüste Duygulandırdı - Son Dakika

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