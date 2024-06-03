Küçükçekmece'de çöken binada hayatını kaybedenin yakınları cenazeyi teslim almak için Adli Tıp'a geldi - Son Dakika
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Genel

Küçükçekmece'de çöken binada hayatını kaybedenin yakınları cenazeyi teslim almak için Adli Tıp'a geldi

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından çıkarılan 34 yaşındaki Dovletyar Charyev hayatını kaybetti. Charyev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, cenazeyi almak için yakınları Adli Tıp Kurumu Morguna geldi. Hayatını kaybeden Dovletyar Charyyev'in yakını Toymyrat Hudaybardyev, olayı anlattı ve cenazenin Türkmenistan'a götürüleceğini belirtti. Charyev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgundaki incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

03.06.2024 16:06
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Küçükçekmece'de çöken binada hayatını kaybedenin yakınları cenazeyi teslim almak için Adli Tıp'a geldi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından çıkarılan 34 yaşındaki Dovletyar Charyev hayatını kaybetti. Charyev'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, cenazeyi almak için yakınları Adli Tıp Kurumu Morguna geldi.

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde Kartaltepe Mahallesinde 3 katlı bina çökmüş, 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Türkmenistan uyruklu 34 yaşındaki Dovletyar Charyev hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Charyev'in cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Charyev'in yakınları ise cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

Hayatını kaybeden Dovletyar Charyyev 'in yakını Toymyrat Hudaybardyev, "Biz haber alıp geldiğimiz de ev zaten yıkılmıştı. Arkadaşları içerdeydi. Oradakilerin hepsi amcaoğullarıydı. Hepsi burada çalışma izinli çalışıyorlardı. Herhangi bir problemleri yoktu. Biz zaten sabah geldiğimizde onlar hastaneye götürülmüşlerdi. Eskiden orası başka bir dükkandı gayet güzeldi. Sonra oraya dönerci açıldı. Dönerci açıldıktan sonra orayı büyüttüler. Büyüttükten sonra diyorlar ki kolonları kesmişler. Ama biz tam olarak emin değiliz. Yaralıların durumları şuan için iyi. Vefat edenin işlemleri halen devam ediyor. Bir arkadaşımız taburcu oldu. Cenazeyi biz buradan teslim aldıktan sonra memlekete götüreceğiz. Cenaze Türkmenistan'a gidecek. Biz cenazenin bize verilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaldığı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 34 yaşındaki Dovletyar Charyev evli ve 1 çocuk babası olduğu, bir tekstil firmasında çalıştığı ve akrabalarının yanında kaldığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu Morgundaki incelemelerin tamamlanmasının ardından Charyev'in cenazesi yakınlarına teslim edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Küçükçekmece'de çöken binada hayatını kaybedenin yakınları cenazeyi teslim almak için Adli Tıp'a geldi - Son Dakika

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