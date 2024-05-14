Maden işçileri, 301 maden şehidini andı - Son Dakika
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Genel

Maden işçileri, 301 maden şehidini andı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri, Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenciyi dualarla anarak onları unutmadıklarını gösterdi. TTK'ya bağlı müesseselerde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi ve ardından maden işçileri 301 maden şehidini andı.

14.05.2024 00:26
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Maden işçileri, 301 maden şehidini andı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri, 13 Mayıs 2014 günü Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenciyi dualarla andı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı müesseselerde çalışan maden işçileri, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasında hayatlarını kaybeden 301 maden işçisi için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. TTK'ya bağlı müesseselerde gündüz vardiyası öncesi düzenlenen program ile 301 maden şehidi unutulmadı. Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra ve Merkez servisleri olmak üzere tüm üretim bölgelerinde başta Soma şehitleri olmak üzere tüm maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu. Maden işçileri ardından ettikleri dualarla 301 maden şehidini andı.

Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Türkiye, Maden, Soma, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Maden işçileri, 301 maden şehidini andı - Son Dakika

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