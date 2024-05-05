Maltepeli ayakkabı boyacısı bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Maltepeli ayakkabı boyacısı bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu

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Maltepe'de 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Alaattin Şahin, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. Şahin, Slovakya'da düzenlenecek Grand Master turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek ve dünya şampiyonası için destek bekliyor.

05.05.2024 10:29
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Maltepeli ayakkabı boyacısı bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu

Ayakkabı boyacılığından Türkiye şampiyonluğuna

İSTANBUL - Maltepe'de yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Alaattin Şahin bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. 50 yaşındaki sporcu Türkiye'yi Slovakya'da düzenlenen şampiyonada temsil edecek.

Maltepe'de yaklaşık 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 50 yaşındaki Alaattin Şahin bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. 15 yıldır bilek güreşiyle ilgilenen Şahin, boya sandığıyla sokak sokak gezdiği Maltepe'nin her yerinde bilek güreşi yapıyor. Slovakya'da

Grand Master turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek olan Şahin, dünya şampiyonası gitmek için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

"Türkiye'yi temsil etmek için Slovakya'ya gidiyorum"

Maltepe'de 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Alaattin Şahin, "1996 yılında yaşadığım Bir rahatsızlık nedeniyle fabrikadan ayrılarak ayakkabı boyacılığı yapmaya başladım. Sandık sırtımda gezdiğim zamanlar kahvehanelerde bilek güreşi de yapardım. Kimse beni yenemezdi. İçlerinden sadece bir kişi yenebildi. O da o dönem bu sporda dünya ikincisi olan Akbaba isimli bir sporcuydu. Sonraki yıllarda azmettim, onu da yendim. Yıllar içerisinde katıldığım organizasyonlarda birçok derece aldım. Yarın Türkiye'yi temsil etmek için Slovakya'da düzenlenen Grand Master turnuvasına katılacağım. Turnuvaya katılabilmek için yakın çevremden borç para almak zorunda kaldım. Birkaç ay sonra da dünya şampiyonası var. Bu noktada desteğe ihtiyacım olacak." diye konuştu.

Maltepeli ayakkabı boyacısı bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Maltepeli ayakkabı boyacısı bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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