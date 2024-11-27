Manda Kaymağından Dubai Çikolatası - Son Dakika
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Manda Kaymağından Dubai Çikolatası

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Afyonkarahisar'da lise öğrencileri, manda kaymağı ile Dubai çikolatası yaparak büyük ilgi gördü.

27.11.2024 12:23
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Bu da kaymaklı Dubai çikolatası

Lise öğrencisi ve öğretmenleri manda kaymağından Dubai çikolatası yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da lise öğrencisi ve öğretmenleri son günlerin gözde yiyeceklerinden 'Dubai Çikolatası'nı kentin eşsiz lezzetlerinden manda kaymağı ile birleştirince ortaya tadına doyumsuz bir ürün çıktı.

Bolvadin Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü 11-B sınıfı Bolvadin usulü kaymaklı Dubai çikolatası yaptı. Hazırlanan ürün sosyal medyadan paylaşılınca büyük ilgi görürken, çikolatayı tatma şansın bulanlar ise lezzetini yere göğe sığdıramadı.

Hazırladıkları ürün ile ilgili bilgiler veren bölüm öğretmenlerinden Ümit Eker 9 kişilik bir ekiple ürünü yaptıklarını ifade ederek, "Bölgemizin coğrafi işaretli ve tescilli manda kaymağı ile çikolatamızı yaptık. Tadı gerçekten çok güzel" dedi.

Okul Müdürü Şakir Akkoyun ise öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Malum olduğu üzere Dubai çikolatası sürekli halkımızın gündeminde. Bizde ilçemizin lezzetini bu çikolata ile birleştirip farklı bir lezzet ortaya çıkardık. İnşallah bunda da başarılı olmuşuzdur" diye konuştu.

Manda Kaymağından Dubai Çikolatası
Kaynak: İHA

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