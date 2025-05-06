Manda Yolculuğu: Afrika Görüntüleri Kayseri'de - Son Dakika
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Genel

Manda Yolculuğu: Afrika Görüntüleri Kayseri'de

Kayseri'de mandaların sağım yolculuğu, Afrika'daki belgesel görüntülerini andırıyor.

06.05.2025 17:55
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Belgesel tadında manda yolculuğu

Erciyes'in eteklerinde Afrika'yı andıran görüntüler

KAYSERİ - Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda mandaların sağım yolculuğu, Afrika'da çekilen belgeselleri aratmıyor.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan ve Erciyes'in eteklerinde yer alan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli bir yer tutan Sultan Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor. Bölge Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.

Mandaların belgeselleri aratmayan yolculuğu, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Manda Yolculuğu: Afrika Görüntüleri Kayseri'de - Son Dakika

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