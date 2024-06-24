Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı - Son Dakika
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Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı

Marmara Denizi Adalar açıklarında balıkçılar tarafından uçak balık yakalandı. Uzun süredir Marmara Denizi'nde uçan balıkların bulunmadığını belirten Balıkçı Kenan Balcı, havaların ısınması ile birlikte farklı tür balıkların gelmeye başladığını söyledi.

24.06.2024 21:54
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- Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı

İSTANBUL - Marmara Denizi Adalar açıklarında balıkçılar tarafından uçak balık yakalandı. Uzun süredir Marmara Denizi'nde uçan balıkların bulunmadığını belirten Balıkçı Kenan Balcı, havaların ısınması ile birlikte farklı tür balıkların gelmeye başladığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Marmara Denizi'nde farklı balık türleri çoğalmaya başladı. Okyanus üzerinden çıkan balıklar Ege ve Akdeniz üzerinden Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Aslan balığı, balon balığı, trakonya balığının ardından Marmara Denizi'nde uçan balık da görülmeye başlandı.

Uzun süre uçabiliyor

Uzun süre havada kalma özelliğine sahip uçan balık, kanatları ve gövde yapısı ile adeta bir uçağı andırıyor. Sırtının yılan derisine benzemesi de uçan balığı görenleri bir hayli şaşırtıyor. Hava sıcaklıklarının artması, deniz suyunun ısınması ile birlikte Marmara Denizi'ne farklı balık türlerinin giriş yaptığının altını çizen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Aslan, balon ve trakonya balığının ardından uçan balık da Marmara Denizi'nde görülmeye başlandı. Okyanusları geçerek farklı balık türleri artık Marmara Denizi'ne giriş yapıyor. Sıcaklıklar bu şekilde artmaya devam ederse Marmara Denizi'nde bu tür balıkları daha çok görebiliriz" diye konuştu.

Vatandaşları uyardı

Yaz mevsimi ile birlikte deniz sezonunun da açıldığını belirten Balcı, "Vatandaşlarımıza, gençlerimize buradan uyarım olacak. Farklı ve zehirli balık türleri denizlerimizde artık bulunuyor. Denize girerken dikkatli olmalıyız. Bilmediğimiz balık türlerine dokunmayalım. Bu balıkların içinde dikenli ve zehirli olan balıklarda var. Bununla ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" dedi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne eklenecek

Marmara Denizi'nde yakalanan uçan balık Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne katılacak. "Müzede olmayan bir kaç balıktan biri de uçan balıktı" diyen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "3 binin üzerinde deniz canlısının bulunduğu müzeye uçan balık da eklendi. Müzemizde bulunan tüm balıklar Türk karasularında yakalanmıştı. Bir kaç tane eksik balık vardı. Bunlardan biri de uçan balıktı. Özellikle çocuklar uçan balığı televizyonlarda gördükleri için çok merak ediyorlardı. Şimdi müzemize gelip inceleme fırsatları da olacak. Uçan balıkta müzeye eklenecek" şeklinde konuştu.

Uçan balığa ilgi büyük

Uçan balığını ilk kez görenler balığı inceledi. Usta Balıkçı Kenan Balcı'dan balık hakkında bilgi de alan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: İHA

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