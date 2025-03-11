Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den Kızılkum Otel İnşaatına İlişkin Açıklamalar - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den Kızılkum Otel İnşaatına İlişkin Açıklamalar

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kızılkum mevkiindeki Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili yıkım süreci hakkında bilgi verdi. Yıkım kararının Yürütme aşamasında olduğunu ve tüm kaçak yapılar için benzer süreçlerin izlenmekte olduğunu belirtti.

11.03.2025 22:45
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Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den Kızılkum'daki otel inşaatı hakkında açıklama

MUĞLA - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiindeki otel ve devremülk inşaatı ile ilgili, "Tüm diğer kaçak yapılarda olduğu gibi Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı da titizlikle ve ciddiyetle takip edilmekte olup yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip nihai yıkım kararı sonrası bir iş programı dahilinde yıkım iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir" açıklamasında bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve 1987 yılında merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde ilk inşaat çalışmalarına başlanan İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi'ndeki Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Son günlerde birçok basın yayın organında yayınlanan 'Sinpaş'a yıkım kararı' başlıklı haberlerle ilgili kafalarda soru işaretleri oluşmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Marmaris Belediyesi'ne 'yıkım' talimatı verdiği yönünde yanlış algıya yol açabilecek haberler yapılmıştır. Öncelikle Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyeye yıkım talimatı verildiğinin iddia edildiği yazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilmemiştir. Bu yazı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilmiştir. Bölgenin 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' olması ve kırsal mahallelerin tamamında plan olmaması nedeni ile kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bu bölgede yapılan her kaçak yapı için aynı yazı ilgili kurumlara gönderilmektedir" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazının Otel ve Devremülk inşaatına özel gönderilmiş bir yazı olmadığını ifade eden Başkan Ünlü, "Tüm kaçak yapılar için öncelikle ilçe belediyesi akabinde büyükşehir belediyesinin yasa gereği yapması gereken iş ve işlemleri hatırlatan maktu bir yazı örneğidir. Belediyemizde aynı yazı içeriğinde yüzlerce yazı bulunmaktadır. Esasen Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk özelinde yazılmış bir yazı olmayıp tüm kaçak yapılar için yazılan rutin bir yazıdır. Ancak belediyemiz kaçak yapı sürecini tüm diğer kaçak yapılarda olduğu gibi Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında da titizlikle ve ciddiyetle takip etmekte olup yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip nihai yıkım kararı sonrası bir iş programı dahilinde yıkım iş ve işlemlerini gerçekleştirecektir. Öte yandan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı özelinde ise belediyemizce nihai mahkeme kararının verilmesi ihtimali düşünülerek yıkım ihalesi hazırlıklarına bir süredir devam edilmekte olup sonuca ulaşmıştır. Muhtemelen bir hafta içerisinde sonuçlanacak ve ihaleye çıkılacaktır. Bilginize sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Genel Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'den Kızılkum Otel İnşaatına İlişkin Açıklamalar - Son Dakika

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