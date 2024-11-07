Marmaris'te Kaybolan Genç Rodos'ta Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Marmaris'te Kaybolan Genç Rodos'ta Bulundu

Muğla'da kaybolan Hüseyin Sebeb, Rodos'ta tutuklandığını ve işkence gördüğünü bildirdi.

07.11.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te kaybolan Türk genci Rodos'ta ortaya çıktı: Aile işkence iddialarıyla sarsıldı

Gerçekler, TGRT Haber'de yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programında ortaya çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16 Ağustos'ta bir teknede çalışırken kaybolduğu iddia edilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Hüseyin Sebeb'in, Rodos'ta Yunan güvenlik güçlerince gözaltında tutulduğu öğrenildi. Hüseyin Sebeb'in ablası Damla Madan, kardeşinin kendisini arayarak yardım istediğini ifade ederek, "Kardeşim burada işkence gördüğünü, cebinde parası olmadığı için şiddete maruz kaldığını söyledi" dedi.

TGRT Haber'de yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına katılan Damla Madan, kardeşi Hüseyin Sebeb'in kendisine ulaşıp Rodos'taki nezarethanede tutulduğunu söylediğini aktarırken, yaşadığı çaresizlik içinde gözyaşlarını tutamadı. Kardeşinin sesini duyduğu anları anlatan Madan, "Kardeşim dün beni aradı, orada bir beyefendiden bize ulaşabilmiş. Bana, 'Abla, ben Rodos'ta emniyette nezarethanedeyim. Beni burada tutuyorlar, 31 Ekim'de mahkemeye çıktım, beni bırakmayacaklarını söylediler, çok sert bir şekilde davrandılar' dedi. Kardeşim burada işkence gördüğünü, cebinde parası olmadığı için şiddete maruz kaldığını söyledi. Bir miktar parası olsaydı avukat tutabileceğini söylediler. Yanında harçlığı olmadığı için dövüldüğünü belirtti" diye konuştu.

Rodos'taki Türk çocukları ve işkence iddiaları

Damla Madan, kardeşi Hüseyin'in kendisine, nezarethanede başka Türk çocuklarının da olduğunu aktardığını belirtti. Madan, "Hüseyin bana orada başka Türk çocuklarının olduğunu, hatta 9-10 yaşında çocukların bile bulunduğunu söyledi. Kardeşim de diğer çocuklar da zorlu koşullarda tutuluyor" dedi. Damla Madan, Rodos'ta bulunan diğer Türk çocuklarının ailelerine ulaşamadığını ve gözaltında kötü koşullarda olduklarını ifade ederek, "Bu çocukların aileleri onları kayıp zannediyor olabilir. Ama hepsi burada, Rodos'taki bir açık ıslah evinde tutuluyorlar. Bu çocukların çoğunun göçmen kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi olmadığı ortada. Özellikle küçük yaştaki çocukların neden burada tutulduklarını anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kardeşim çok zor durumda"

Kardeşinin psikolojik sağlığının bozuk olduğunu belirten Madan, devlet yetkililerinden yardım talep etti. Madan, "Kardeşim anne baba eksikliği yüzünden psikolojik sorunlar yaşıyor. Şimdi orada işkence görüyor, kötü muameleye maruz kalıyor. Kardeşim çok zor durumda. Aç, susuz kalıyor, cebinde parası olmadığı için bize ulaşmakta bile zorlanıyor" dedi.

"Gizlilik politikası altında görüş engelleniyor"

Damla Madan, Rodos'ta yetkililerle iletişime geçtiklerini fakat kardeşiyle görüşmelerinin gizlilik politikası nedeniyle engellendiğini söyledi. Madan şöyle devam etti:

"Yunan yetkilileri gizlilik politikası adı altında kardeşimle görüşmemize izin vermiyor. Kardeşim işkence gördüğünü söylüyor fakat bu iddialarının duyulmaması için bizden saklanıyor. Yerini saklayıp bizi bilgilendirmediler. Şimdi gizlilik politikasını bahane ederek gerçekleri örtmeye çalışıyorlar."

Kardeşinin durumuna dikkat çekmek için TGRT Haber'e çıktığını belirten Madan, bu yayının ardından Rodos'taki yetkililerin kardeşiyle bağlantıya geçtiğini ifade etti. "Habere çıkınca korktukları için kardeşimle temas kuruldu. Ancak yine de gizlilik bahanesiyle engellemeler devam ediyor" dedi.

Aile Dışişleri Bakanlığı'na ve yetkililere seslendi

Damla Madan, Dışişleri Bakanlığı ve tüm yetkililerden destek beklediklerini belirterek, "Kardeşim ve orada haksız yere tutulan diğer çocukların bir an önce kurtarılmasını istiyoruz. Bu gençlerin yaşadıkları travmanın son bulması için lütfen yardım edin" diyerek çağrıda bulundu.

Hüseyin Sebeb'in Rodos'tan kurtarılması ve Türkiye'ye iadesi için aile, yetkililerin harekete geçmesini umuyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Marmaris, Güvenlik, Politika, Güncel, Genel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Genel Marmaris'te Kaybolan Genç Rodos'ta Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:48:57. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Kaybolan Genç Rodos'ta Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.