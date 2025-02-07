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Silahlı Kuvvetler'den "Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri" eğitimi

ANKARA - Ukrayna- Rusya savaşı esnasında Karadeniz'e dökülen deniz harp mayınlarının savaş sonrasında temizlenmesinde görev alacak personel "Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri" eğitimi icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Karadeniz'e dökülen deniz harp mayınlarının savaş sonrasında temizlenmesinde görev alacak personel eğitimine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Karadeniz'e dökülen deniz harp mayınlarının savaş sonrasında temizlenmesinde görev alacak personelin birlikte çalışabilirliğine yönelik olarak Hafif Otonom Su Altı Aracı Eğitim Sahası'nda; Mayın Harbi Dalgıçları, HOSA Timi ve Eğitici SAS Komandosu ile TCG AKÇAY mayın avlama gemisi, 'Çok Sığ Suda Mayın Karşı Tedbirleri Eğitimleri' gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.