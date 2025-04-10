Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak Açıklaması

Çatalca İlçe Müftüsü, Volkan Konak'a yönelik tepkisini 'geberdi' kelimesiyle ifade etti.

10.04.2025 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu: " Volkan Konak'a bireysel tepkimi dile getirdim. 'Geberdi' kelimesi suç teşkil etmez"

İSTANBUL - Volkan Konak'ın ölümü sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu kendini savunarak, "Bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. Ne dedim, 'sahne de geberdi' dedim. Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime" dedi.

Sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş. İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. Çatalca İlçe Müftüsü Mehmetalioğlu konuya ilişkin açıklama yapıp yaşadığı süreci anlattı.

Ahmet Mehmetalioğlu,"29 Aralık 2023 günü diyanet hutbesi okundu. Hutbede yılbaşı ile ilgili olumsuzluklar mevcut iken bir de içkiden bahsedildi tabi ki. Fakat Bu Volkan Konak isimli şahıs içki üzerine açıklama yaptı. Dedi ki; 'ey diyanet mensubu kişiler, ey Diyanet İşleri Başkanı sizin maaşlarınız bizim bizim içkimizden alınan vergilerle ödeniyor. Şimdi ben dolayısıyla bu gece biraz daha içeceğim ki sizin maaşlarınıza katkı yapalım. Lütfen kabul buyurun' diye bir demeci oldu. Ben sosyal medyayı ve medyayı iyi takip ediyorum. Bunları bir müddet bekledim. Belki tövbe eder, belki döner vicdanı rahatsız olur özür diler diyanet camiasından. Bütün bir diyanet camiasını hedef alıyor. Bunun dışında imam hatip okullarımızı kuran kurslarını hedef alıyor. Özür bekledim daha doğrusu. Özür gelmeyince birden sahnede içki içerek hayatını kaybedince bireysel olarak tamamen bu camianın içinden bir kişi olarak tamamen resmi makamın dışında bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. Ne dedim, 'sahne de geberdi' dedim. Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime. Türk Dil Kurumunda da öldü anlamı ifade eden bir kelime. Fakat tabi Allah dostları için kullanılan 'hakka yürüdü' diyecek halimiz yoktu. Geberdi nihayetinde bir Arapça kelimedir. Kabre girdi manası içeren bir kelimedir. Bizde Arapça bilgimiz olduğu için bu kelimeyle bu ölümü ifade ettim. Yoksa bizim sanata, sanatçıya bakışımız hiçbir zaman Volkan Konağa bakışımız gibi olmadı" ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve diyanetin hedef gösterildiğini söyleyen Mehmetalioğlu, "Ferdi Tayfur öldü çok yakın bir zamanda. İbrahim Erkal öldü. Daha başka sanatçılar öldü. Hiç bunlar hakkında böyle bir şey konuşmadık. Direkt dine diyanete, ayete, hadise bu şekilde tavır alan bir sanatçıya Müslüman bir birey olarak da tepkimizi bu şekilde dile getirdik. Fakat tepkimizi dile getirdiğimiz günler biliyorsunuz Saraçhane'de olan olaylar Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması halkın bir kesimi ayaktaydı. Bu da buna denk gelince daha önce gezi de gördüğümüz şahıslar, camiye terbiyesiz hareketler yapan insanlar yine devreye girdi. Bunlar bu açıklamayı artık benim üzerimden kaldırdılar. Benim üzerimden direkt dine, iktidara, bir siyasi partiye yönelik bir hedef olarak gördüler. Bu tamamen onların kendi bileceği iş. Bizim yoksa sanata sanatçıya hiçbir zaman yanlış bakışımız olmadı. Ama Allah'a dine küfredenlere karşı her zaman kurumumuz gereğini yapar diye düşünürüz ama bireysel olarak da kendi irademizi göstermek zorundayız" diye konuştu.

"Avukatımızla devreye girdik, şuan 200 yakın bir hesap tespit ettik"

Paylaşım sonrası yaşadıklarını anlatan Mehmetalioğlu, "Bu süreçte istenmeyen hadiseler oldu. Cehaletlerinden olduğunu düşünüyorum bir çoğunun, bir çoğunun da bilinçli olarak saldırdığını düşünüyorum. Saldırılar oldu. Saldırılar 3 boyutta oldu hakaret, tehdit ve küfür şeklinde saldırılar oldu. Bu durumda biz de avukatımızla devreye girdik. Şuan 200 yakın bir hesap tespit ettik. Bunların tamamının hakkında bir suç durusunda bulunduk. Hala inceleme devam ediyor. O hakaret, tehdit, küfür gelmeye devam ettikçe sosyal medya hesaplarımızın şifreleri avukatlarımda. Onlar günlük bu işlerle meşgul oluyorlar. Aynı zaman da bir de sosyal medyadan daha ilginci var. WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerimi ele geçirip bunu yayınlayacağız seni şöyle yapacağız böyle yapacağız tehditler olduğu için avukatı beklemeden biz direkt savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık şuan o işlemler üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Volkan Konak, Kültür Sanat, Politika, Çatalca, Sanat, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın iptal için yapılan başvuru reddedildi CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın iptal için yapılan başvuru reddedildi
Birbirlerine girmişlerdi Saint-Maximin’den Mourinho itirafı Birbirlerine girmişlerdi! Saint-Maximin'den Mourinho itirafı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle ’sekreter’ olarak muamele edeceğiz Özgür Özel bakanları hedef aldı: Bundan böyle 'sekreter' olarak muamele edeceğiz
Ankara’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü Ankara'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu 19 yaşındaki çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Özgür Özel’den Çatalca Müftüsü’ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın Özgür Özel'den Çatalca Müftüsü'ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın
’Bayburt’taki Kız Öğrenci Yurdu’nda cinayet’ iddiası yalanlandı 'Bayburt'taki Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet' iddiası yalanlandı
Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti
Suudi Arabistan’dan dikkat çeken parti görüntüleri Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç

19:18 ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
18:16 Trump, Çin’e vergiyi yüzde 145’e çıkardı Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
16:14 Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
07:56 Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
07:42 Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı
07:18 Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
07:04 Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
04:16 Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
01:42 Dört ülkenin büyükelçisi değişti Dört ülkenin büyükelçisi değişti
01:34 Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama
01:17 Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 20:04:09. #7.13#
SON DAKİKA: Mehmetalioğlu'ndan Volkan Konak Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement