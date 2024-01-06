Memur-Sen 2'inci Kadınlar Komisyonu Bakan Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "4688'i sayılı kanunu yeniden şekillendirmek için tüm gayretimizle çalışmaya başladık"

ANKARA - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen 2'inci Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması, Programda, "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değiştirilmesi için tüm gayretimizle çalışma trafiği içerisine girmiş durumdayız" dedi.

Memur-Sen bünyesi altında faaliyetlerini sürdüren Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, '2'inci Kadınlar Komisyonu Büyük Türkiye Buluşması' programını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu'nun faaliyetlerinin gösterildiği kısa video gösterimi, istiklal saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 'Örgütlü Kadın Güçlü Toplum' sloganıyla gerçekleştirilen komisyonda çalışma hayatında ve sendikal mücadeledeki önemine vurgu yapıldı.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak üyelerinin sosyal ve ekonomik şartlarını yükseltmek, özlük ve özgürlük alanlarını genişletmek, açlık ve yoksulluk sınırı içinden çıkmış, refah seviyesi içerisinde yaşanan kamu görevlisini temin etme konularında olağanüstü bir çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Yalçın, Memur-Sen olarak yaptıkları çalışmalara da değinerek, 4 meslek gurubunu kapsayan 3600 Ek Gösterge tüm kamuyu kapsaması için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca toplu sözleşmede birinci derece 3600 Ek Göstergeyi kayıt altına alarak, bu konuda yeni bir haritayı ortaya koyduklarını da sözlerine ekledi.

"4688'i sayılı yasayı yeniden şekillendirmek için tüm gayretimizle çalışacağız"

Yalçın, gelecek dönem için yeni çalışmalar yapmalarını gerektiğini ve bu kapsamda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değiştirilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Yasayı değiştirmek, uluslararası normlara uygun 4688'i yeniden şekillendirmek için tüm gayretimizle çalışma trafiği içerisine girmiş durumdayız. Pazartesi günü genel başkanlarımızla bu konuda bir toplantımız, peşinden de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir toplantımız var. Süreç başlamış durumda. 10 ayrı odak analizle 4688'i derinlemesine çalışan Memur-Sen olarak çalışmalarımız bu konuda yoğunlaşacak" açıklamasında bulundu.

Yalçın, 3600 ek göstergenin birinci derece memurlara uygulanması için de çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek, İş aile hayatının uyumlaştığı ehliyet ve liyakat ilkesinin tesis edildiği, dağınık mevzuat yapısının düzeltilip sadeleştirildiği, bir çalışma hayatına ihtiyaç olduğunu ve bu yönde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

"En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kaldı"

Yalçın, aralık ayı ve yıl sonu açıklanan enflasyon oranları ile en düşük emekli maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını hatırlatarak, "Memur emeklisi 14 bin 700 lira alıyor. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kaldı, böyle bir şey olamaz diye emeklilerin sesi soluğu olmaya devam edeceğiz. Emekli Memur-Senimiz bu anlamda basın açıklamalarıyla, kitlesel eylemlerle konuyu gündemde tutarken Memur-Sen olarak 8 bin 77 hakkının kesinlikle verilmesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerine yer verdi.