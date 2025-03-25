Mersin'de Emeklilere 1 TL'ye Saç Kesimi - Son Dakika
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Genel

Mersin'de Emeklilere 1 TL'ye Saç Kesimi

Mersin'deki kuaför, Ramazan Bayramı öncesi emekli kadınlara sembolik 1 TL'ye saç kesimi sundu.

25.03.2025 16:50
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Ramazan Bayramı öncesi emekli kadınlara 1 TL'den saç kesimi

Mersin'de bir kuaför, Ramazan Bayramı öncesi 1 TL karşılığında emekli kadınların saç kesimini yaptı

MERSİN - Mersin'de bir kuaför, Ramazan Bayramı öncesi düzenlediği kampanya ile emekli kadınların saç kesimini 1 TL'ye yaptı. Kuaför Neriman Gök, emeklilere sadece sembolik ücret karşılığı güzel bir saç kesimi hediyesinde bulunduklarını söyledi.

Mersin'in merkez ilçesi Mezitli'de 15 yıldır kuaför işletmeciliği yapan Neriman Gök, Ramazan Bayram öncesi emeklilere anlamlı bir katkıda bulunarak, sadece 1 TL karşılığında saç kesimi yaptı. Duyurusu yapılan bir günlük kampanyada randevu alan emekli kadınlar, sırasıyla kuaföre gelerek saç kesimlerini yaptırdı. Emeklileri bayramda unutmadıklarını ve onları önemsediklerini belirten Gök, "Bayram öncesi emeklilerimizi unutmadığımızı, onları önemsediğimizi göstermek için güzel bir kampanya çalışması yapmak istedim. Hem onlar mutlu olsun, hem biz onları tanıyalım hem de onlar bizi tanısın. Onlara çok küçük bir meblağ ile sadece sembolik ücret olarak 1 TL karşılığında güzel bir saç kesimi hediyesinde bulunduk. Bir bayram ikramiyesi gibi. Onlara öncesinde duyurularda bulunduk ve randevu sistemi ile onları burada ağırlamak istediğimizi yayımladık. Randevularını aldık, saatlerini belirledik. Onlar da sağolsunlar; herkes kendi saatine göre geldi, işlemlerini sağlıklı bir şekilde aldılar, memnuniyetlerini göstererek ve teşekkür ederek gittiler" dedi.

"Çok rica ettim, fazlasını almadılar"

Kuaföre gelen emeklilerden Ayşe Kılıç, kuaför ekibinin çok emek verdiğini ifade ederek, "Gerçekten çok fedakar bir ekip var, çok emek veriyorlar. Ben utandım 1 TL'yi verirken ama çok rica ettim, fazlasını almadılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık" diye konuştu.

Emekli Fatma Sibel Çetin ise, "10 yıldır emekliyim. Böyle bir iş yerinin bizlere sunduğu bir jest için bugün buradayım. Arkadaşlarımız herkese bilgi verdi. Bu ekonomik ortamda, herkese 1 TL'den saç kesimi yapılacağı için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mersin'de Emeklilere 1 TL'ye Saç Kesimi - Son Dakika

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