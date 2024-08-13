Mersin'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ağaç gölgelerine sığındı - Son Dakika
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Mersin'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ağaç gölgelerine sığındı

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Mersin'de nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçince kentin dört bir yanındaki vatandaşlar, serinlemek için ağaç gölgelerini tercih etti. Tatile gidemeyenler ise farklı yöntemlere başvurdu.

13.08.2024 23:15
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Mersin'de sıcak hava bunaltıyor

Mersin'de nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçince serinlemek isteyen vatandaşlar ağaç gölgelerini tercih etti

MERSİN - Mersin'de nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçince kentin dört bir yanındaki vatandaşlar, serinlemek için ağaç gölgelerini tercih etti.

Meteorolojiden alının bilgiye göre Mersin'de hava sıcaklığı 35 derece. Ancak yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçti. Kentte tatile gitme imkanı bulamayan vatandaşlar ise serinlemek için farkı yöntemlere başvuruyor. Kimileri Atatürk Parkı'ndaki ağaç gölgelerinde serinlerken, kimileri de Pozcu plajında denize girerek serinledi. Sıcak havadan bunalan bir vatandaş ise köpeğiyle birlikte denize girdi.

Bingöl'den Mersin'e tatile geldiklerini belirten Tahsin Övün, "Bildiğiniz gibi Mersin çok sıcak. Bu yüzden arkadaşlarımla serinlemek amacıyla sahile geldik ve denize girdik. Bu şekilde biraz olsun ferahladık. Yarın Bingöl'e geri döneceğim ama buraya geldiğime değdi. Mersin genel olarak çok güzel bir şehir. Havası çok sıcak olabilir ama denize girdiğimiz sürece rahatız diyebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mersin'de sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ağaç gölgelerine sığındı - Son Dakika

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