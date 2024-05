Genel

MEÜ'de öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

MERSİN - Mersin Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki mescitte kılınan cuma namazının ardından toplanan öğrenciler çeşitli dövizler taşıdı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler, ABD'deki çeşitli üniversitelerde İsrail karşıtı yapılan protestolara da destek verdi.

MEÜ'de doktora öğrencisi Gizem Akgün, grup adına yaptığı açıklamada, 1948'den bu yana milyonlarca Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023'ten beri soykırım halini aldığını söyledi.

Egemen güçler ve uluslararası örgütlerin İsrail'in yaptıklarına sessiz kaldığını belirten Akgün, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlanmıştır" dedi.

İsrail'in dünyanın değişik yerlerinde protesto edildiğini hatırlatan Akgün, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Kolombiya Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanma pahasına eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Say Stop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı Birim Başkanı Kenan Can Peker de basın metnini İngilizce okudu. Grup açıklamanın ardından dağıldı.