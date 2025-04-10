Mezarlık Karşısındaki Şenlik Tepkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Mezarlık Karşısındaki Şenlik Tepkileri

Kayseri'de mezarlık karşısında açılan şenliğe esnaflardan sert tepki geldi, yer seçimi eleştirildi.

10.04.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kabristan karşısı şenlik tepkisi

Esnaf Cuma Tan: " Kayseri'de yer mi yoktu da mezarlığın karşısına böyle bir yer tahsis edildi"

KAYSERİ - Kayseri'de şehir mezarlığının karşısında açılan ve sürekli müzik yayınlarının yapıldığı Hatay- Gaziantep Gastronomi Yemek Şenliği'ne esnaflar tepki gösterdi. Esnaf Cuma Tan, şenliğe katılan esnafların Kayseri esnafı olduğunu söyleyerek, "Kayseri'de yer mi yoktu da mezarlığın karşısına böyle bir yer tahsis edildi" dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde şehrin mezarlığının karşısına kurulan alana açılan Hatay-Gaziantep Gastronomi Yemek Şenliği tepkileri beraberinde getirdi. Mezarlığın karşısında sürekli müzik yayınları yapılırken, asılan pankartlarda konserlerin verileceği, komedi programlarının yapılacağı ve sıra gecelerinin düzenleneceği duyurulurken, bu durum esnafların tepkisini çekti. Asfalt olmayan, toprak alana açılan ve hijyenik olmayan ortamın bulunduğu gözlenen şenlikte vatandaşların binmesi için getirilen midilli cinsi atların ve develerin alana yakın yerde olması da dikkatlerden kaçmadı.

Esnaflar tepki gösterdi

Şenliğe Kayserili vatandaşlardan ve esnaflardan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Esnaflardan Cuma Tan, "Şenliğin kurulduğu yer makul bir yer değil. Ne sattıklarını öğrenmek için bizde merakımızdan gittik. Mezarlığın karşısına böyle bir yer yapılmış. Son ses müzik dinletiliyor. Konser verilecekmiş ama iptal edilmiş. Bunlar çok hoş değil. Kayseri'de yer mi yoktu da mezarlığın karşısına böyle bir yer tahsis edildi. Daha önce fuarlar Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılıyordu. Biz bu durumdan rahatsızız. Halkımızda bunlara aldanıyor. Bizde bu sektörün içerisindeyiz. En pahalı markette bile fiyatlar daha uygun. Bizimkilerden oradaki fiyatlardan çok çok uygun. Bizim 300 TL'ye sattığımız malı 600-650'ye satıldığının etiketini gördük. Oradakilerin çoğu da bizim Kayseri'nin esnafı. İnsanları aldatarak ticaret yapmaya ve para kazanmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Gaziantep, Kayseri, 3-sayfa, Genel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Mezarlık Karşısındaki Şenlik Tepkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:25:58. #7.13#
SON DAKİKA: Mezarlık Karşısındaki Şenlik Tepkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement