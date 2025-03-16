Mia'nın Trajik Sonu: Sokak Köpekleri Tarafından Telef Edildi - Son Dakika
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Mia'nın Trajik Sonu: Sokak Köpekleri Tarafından Telef Edildi

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Kaybolan kedi Mia'nın, sokak köpekleri tarafından parçalanarak telef olduğu güvenlik kameralarında kayıtlı.

16.03.2025 14:22
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Kayıp olarak aranan kedi "Mia"nın köpekler tarafından telef edildiği ortaya çıktı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kayıp olarak aranan "Mia" adlı kedinin sokak köpekleri tarafından parçalanıp telef edildiği ortaya çıktı. Kedinin köpekler tarafından saldırıya uğradığı ve kaçmak isterken parçalanıp telef edildiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kedinin sahibi Ali Sarıkaya, geçtiğimiz Ocak ayında 5 gün süreyle kayıp olarak aradıkları 4 yaşındaki kedilerinin yaşadığı bahçelerindeki güvenlik kameralarını incelediklerinde saldırgan 4 sokak köpeği tarafından parçalanarak telef edildiğini gördüklerini söyledi. Sarıkaya, bahçelerinde 3 kedi ve 1 köpek beslediklerini, beyaz olan "Mia"nın ise ocak ayının ilk günlerinde kaybolması nedeniyle aramaya başladıklarını belirtti. Sarıkaya, bulamadıkları kayıp kedilerini bahçenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde bahçe önüne gelen 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradığını gördüklerini anlatarak şok yaşadıklarını ifade etti. 45 günlükken kendilerine gelen Mia'nın 4 yıldır yanlarında olduğunu vurgulayan Sarıkaya, yaşanan olayı görünce başta kızı olmak üzere ailece büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Sarıkaya, "Özellikle kızım üniversiteye gittiğinde yanında durdu. Kızım da gerçekten çok üzüldü bu olaya. Biz kayboldu diye düşünüyorduk ama kameraları incelememiz sonucu kedinin köpekler tarafından parçalanmış olduğunu gördük. Video kayıtlarında da bu anlar mevcut. Köpeklerin kediyi parçaladığını görünce gerçekten feryat ettik. Ama elden bir şey gelmedi. Kızım çok üzüldü, iki üç gün ağladı" dedi.

Beyşehir'de zaman zaman kayıp kedi olaylarını duyduklarını ancak yaşadıkları bu olayın ardından kaybolan kedilerin de bu tür bir durumla karşılaşmış olmaları ihtimali bulunduğunu düşündüklerini de aktaran Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Kedi neden kaybolsun ki. 3 tane kedim var, salıyorum, gezer, dolaşır tekrar gelirler. Bence aç olduğu için kayıp kedileri yiyor köpekler.'Köpek, kedi yemez' diyorlar ama biz şahit olduk, yiyor yani. Diğer kayıp kedileri de köpekler yiyor gibi geliyor bana. Kedimizin görüntüleri izledikten sonra hiçbir parçasını bulamadık. Sokak köpekleri sürekli geliyor buralara, karşılaşıyorduk. Sonuçta onlar da hayvan bir şey yapamıyorduk. Bu köpekler hakkında nasıl bir yol izlenecek bilmiyorum."

Ali Sarıkaya, 2022 yılında sokak köpekleriyle ilgili yaşadıkları bir başka hususu da anlatırken, en küçük oğlunun bahçenin karşısındaki tarlanın içerisinde sokak köpekleri tarafından çevrildiğini, bahçede beslediği köpekleri Alex tarafından kurtarıldığını da vurguladı.

Sarıkaya, bahçelerinde köpekler tarafından parçalanıp telef edilen Mia dışında birisi Mia'ın annesi olan iki kedi daha beslediklerini artık onlarla teselli bulduklarını da vurgularken, Mia'nın annesi olan kedi Angel'in yavrulamasını beklediklerini, tekrar yavrudan yeniden yetiştireceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mia'nın Trajik Sonu: Sokak Köpekleri Tarafından Telef Edildi - Son Dakika

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