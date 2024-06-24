Milli Saraylar, Kurban Bayramı tatilinde 245 bin 980 turist ağırladı - Son Dakika
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Milli Saraylar, Kurban Bayramı tatilinde 245 bin 980 turist ağırladı

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Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzeler, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Topkapı Sarayı başta olmak üzere Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları, tarihi kasırlar ile müzeler, 9 günlük tatil boyunca 245 bin 980 kişiyi ağırladı.

24.06.2024 14:56
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Milli Saraylar, Kurban Bayramı tatilinde 245 bin 980 turist ağırladı

İSTANBUL - Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzeler, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Topkapı Sarayı başta olmak üzere Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları, tarihi kasırlar ile müzeler, 9 günlük tatil boyunca 245 bin 980 kişiyi ağırladı.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzeler, 15- 23 Haziran tarihleri arasında yaşanan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde şehirde kalan ve şehre gelen vatandaşlar ile yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Osmanlı medeniyetinden günümüze miras kalan en önemli abidelerden Topkapı Sarayı, Kurban Bayramı tatili boyunca 131 bin 826 kişiyi ağırladı. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin hatıralarını bir arada yaşatan Dolmabahçe Sarayı'nı gezenleri sayısı ise 42 bin 582 olarak gerçekleşti.

Milli Saraylar Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı 12 bin 125 kişiye ulaştı

Osmanlı resim sanatının gümünüzdeki tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi bayram tatilinde şehrin kültür - sanat durakları arasında yerini aldı. Beşiktaş'taki Resim Müzesi'ni gezenlerin sayısı 12 bin 125 kişiye ulaştı. Resim Müzesi, sergilediği yüzlerce nadide eserin yanı sıra tabloları aratmayacak güzellikteki bahçesi, kafesi ve çay salonuyla bayram tatilinde şehrin huzur mekanlarından biri oldu. Beşiktaş, Yıldız, Nişantaşı üçgeninde yer alan Ihlamur Kasrı da 4 bin 256 kişiyle hatırı sayılır bir rakama ulaştı.

Beylerbeyi Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Anadolu yakasının tek sarayı Beylerbeyi de ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı adreslerden biri oldu. Bayram tatilinde Beylerbeyi Sarayı'nı 17 bin 886 kişi gezdi. Anadolu yakasında turistlerin bir diğer uğrak noktası Küçük Kasrı da 8 bin 545 kişiyi ağırladı. Tarihi yapıları gezenlerin, tatil boyunca hizmet veren Milli Saraylar'a bağlı kafeteryaları ve Küçüksu Mesire Alanı'nı tercih ettiği görüldü.

İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçi akınına uğrayan adreslerden oldu

Teknoloji ile tarihimizin kültürel ve manevi mirasını bir araya getiren İslam Medeniyetleri Müzesi de ziyaretçi akınına uğrayan adreslerden oldu. Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan İMM'yi bayram tatili boyunca 12 bin 996 kişi ziyaret etti.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi ziyaretçilerin gözde mekanları arasında

Milli Saraylar'ın paha biçilemez cam eserlerinin sergilendiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi, ziyaretçilerin gözde mekanları arasına girdi. Tatil süresince Müze'yi gezenlerin sayısı 7 bin 544 kişiyi buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Milli Saraylar, Kurban Bayramı tatilinde 245 bin 980 turist ağırladı - Son Dakika

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