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Mudanya'da motosikletlilerden '30 Ağustos" korteji

BURSA - Bursa ve Mudanya'daki motosiklet tutkunları; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Mudanya- Güzelyalı arasında kortej düzenledi.

İskele Medyanı'nda toplanan Yesil Bursa Moto Club, BURMOT16 - Bursa Motosiklet Grubu16 ve Gemlik Motosiklet Grupları'na üye yaklaşık 150 kadar motosiklet tutkunu, ellerinde Türk bayrakları ile saat 18.00'de hareket etti.

Halitpaşa ve Mustafa Kemal Caddelerini takip eden motosiklet tutkunları, Arnavutköy'den dönerek Güzelyalı'ya devam etti.