Mustafa amcanın 85 bin TL'ye satın aldığı inek, sırra kadem bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Mustafa amcanın 85 bin TL'ye satın aldığı inek, sırra kadem bastı

Hatay'da hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çiçek'in 85 bin TL'ye satın aldığı inek, araçtan indirildiği esnada kaçarak sırra kadem bastı. Çiçek, kaçan hayvanının ardından söylediği, 'Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

12.07.2024 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa amcanın 85 bin TL'ye satın aldığı inek, sırra kadem bastı

-85 bin TL'ye aldığı ineği elinden kaçıran Çiçek, "Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum"

Çiçek: "Burada arabadan indirirken nasıl oldu bilmiyorum ama elimizden kaçtı"

HATAY - Hatay'da hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çiçek'in 85 bin TL'ye satın aldığı inek, araçtan indirildiği esnada kaçarak sırra kadem bastı. Çiçek, kaçan hayvanının ardından söylediği, "Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Çiçek, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşıyor. Geçmiş yıllarda küçükbaş hayvancılık yapan Çiçek, 1 önce büyükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi. Büyükbaş hayvancılık için dağ köylerine giden Çiçek, buradan 1 inek ve 1 buzağıyı arabaya yükleyerek yola çıktı. Hayvanlarla birlikte ahırın önüne gelen Çiçek, araçtan ineği indirdirdiği esnada ineği elinden kaçırdı. Kaçan ineğin peşinde bir süre iz süren Çiçek, hayvanı gözden kaçırdı. Jandarma ekipleri kaçan ineği drone ile bulm aya çalışsada Çiçek'in 85 bin TL'ye satın aldığı ineği bulamadı.Yaşadığı olay üzerine büyükbaş hayvancılığa başladığı için pişman olan Çiçek, kaçan ineğini görenlerden ve duyanlardan gelecek umutlu haberi bekliyor. Ahırında 6 hayvanı olan Çiçek, ineği bulan veya gören kişiye ödül vereceğini belirtti.

"Burada arabadan indirirken nasıl oldu bilmiyorum ama elimizden kaçtı"

85 bin TL'ye aldığı ineğin sırra kadem bastığını ifade eden 60 yaşında Mustafa Çiçek, "Akşam 17.30 civarında dağdan ineği almıştım. Arabayla buraya getirdim. Burada arabadan indirirken nasıl oldu bilmiyorum ama elimizden kaçtı. Bir türlü tutamadık. O gün bugündür arıyoruz. Bir türlü ineğe ulaşamadık. En son Karlısu tarafından görülmüş. Ondan sonra izini bulamadık. Jandarma geldi ve yardım etti. Ekipler drone ile arama yaptılar ama bir sonuç çıkmadı. Biz kendi çabalarımızla aradık ama bir şeye ulaşamadık. İneği 85 bin TL'ye almıştım. Toplamda 6 ineğim var. Çocukluktan beri hayvanlarla uğraşıyorum ama önceden küçükbaş hayvancılık yapıyordum. Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum. İneğimi görenlerin ve duyanların bize haber vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Çiçek, Hatay, Olay, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mustafa amcanın 85 bin TL'ye satın aldığı inek, sırra kadem bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
01:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
01:13 Biden’dan tarihe geçecek gaf Zelenskiy’i çağırırken ’’Başkan Putin’’ diye seslendi Biden'dan tarihe geçecek gaf! Zelenskiy'i çağırırken ''Başkan Putin'' diye seslendi
19:41 İstanbulkart’ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi İstanbulkart'ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
00:48 Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP’den ilk yorum Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP'den ilk yorum
23:51 Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı Korkunç kazada 11 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye daldı! Korkunç kazada 11 kişi yaralandı
22:46 UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı’yı Berlin’e çağırdı UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı
22:43 ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararı Rusya’yı rahatsız etti: Soğuk Savaş’a doğru emin adımlarla ilerliyoruz ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme kararı Rusya'yı rahatsız etti: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
21:58 ’’Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi’’ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama ''Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi'' iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
21:22 İlk kez Avrupa dışına çıkacak İşte Mario Balotelli’nin yeni adresi İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 09:05:51. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa amcanın 85 bin TL'ye satın aldığı inek, sırra kadem bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement