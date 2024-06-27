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Niğde'de Denetimli Serbestlik bünyesindeki hükümlüler operatörlük sertifikalarını aldı

NİĞDE - Niğde'de; Forklift ve kepçe operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamlayan 17 yükümlü düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Denetimli Serbestlik bünyesindeki hükümlüler; mesleki bilgi ve beceri kazanmaları ve bu sayede toplumsal hayata katkı sağlamaları amacıyla Niğde Belediye Başkanlığı, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol gereği iş makinesi operatörlüğü kursu aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen 24 saati teorik ve 36 saati uygulama olmak üzere toplam 60 saat süren eğitimi başarıyla tamamlayan ve sınav komisyonu tarafından yapılan sınavda başarılı olan 17 kursiyere iş makinası operatörlüğü belgesi verildi. Niğde Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen belge takdim töreninde konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik; programın istihdam garantili bir proje olduğuna değindi. Vali Çelik; "İş verenlerin en çok ihtiyaç duyduğu personel, iş makinası operatörü olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sertifikalarını vereceğimiz arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde iş bulacaklar. Arkadaşlarımız bir şekilde suça bulaşmış ve cezasını çekmiş. Sonuçta işi, gücü ve kazancı, geliri olan bir vatandaşımız suça bulaşmaz. Bu program da istihdam garantili bir program oldu. Yükümlü arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi. Projeye katkı sağlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Niğde gelişen ve dönüşen bir şehir. Son dönemde özellikle sanayi ve şehirleşme anlamında en hızlı gelişen illerden bir tanesiyiz. Bu anlamda da en büyük ihtiyaç mavi yaka dediğimiz eleman ihtiyacı. Yükümlülerin bu eğitimi alıp operatör olmaları bizi ayrıca mutlu etti. Hepsini tebrik ediyorum."

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ufuk Mustafa Süren ise; yükümlülerin iş sahibi olmaları için açılan iş makinası operatörlüğü kursu düzenlenmesinde katkısı olan paydaşlara teşekkür eden kursu başarı ile tamamlayan yükümlüleri tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından Beko-Loder ve Forklift Operatörlüğü kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.