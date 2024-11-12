Niğde'nin İki İlçesi Doğalgaza Kavuştu - Son Dakika
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Niğde'nin İki İlçesi Doğalgaza Kavuştu

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Çamardı ve Ulukışla ilçelerine doğalgaz verilmesi törenle başladı, 5 ilçe doğalgaz hizmetine ulaştı.

12.11.2024 02:47
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Niğde'nin iki ilçesi birden doğalgaza kavuştu

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ve Ulukışla ilçelerine düzenlenen törenin ardından doğalgaz hizmeti verilmeye başlandı.

Çamardı-Ulukışla Doğalgaz Arz Töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu'nun katılımıyla düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu törende yaptığı konuşmada Niğde'ye ilk doğalgazı 2006 yılında verdiklerini belirterek il merkezi ve ilçelerde yaklaşık 88 bin doğalgaz kullanıcısının olduğunu ifade etti.

Şatıroğlu; " Bugün doğalgaz verilecek iki ilçeyle birlikte Niğde'nin 6 ilçesinden 5'i doğalgaza kavuştu. Kalan bir ilçe ise gelecek dönemlerde doğalgaza bağlanmasını hedefliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Niğde'ye enerji alanında son 22 yılda yaklaşık 10 milyarlık yatırım yapmışız. Yine 2024 yılında doğalgaz şirketimiz tarafından 125 milyon lira, yine elektrik şirketimiz tarafından da 100 milyon olmak üzere ilimize enerji anlamında 250 milyon liralık yatırım yaptık. AK Parti hükümetleri olarak iş başına geldiğimiz 2002 yılında Türkiye'de sadece beş ilde doğal gaz kullanılıyordu, şu anda ise bütün il merkezlerinin yanı sıra ilçeler, beldeler olmak üzere 883 yere doğalgaz verdik." ifadelerini kullandı.

Vali Cahit Çelik ise Çamardı, Ulukışla gibi yüksek rakımlı yerlerde kış mevsiminin soğuk geçtiğine dikkati çekerek doğalgazın özellikle bu bölgeler için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Vali Cahit Çelik; " Doğal gaz özellikle 3 anlamda önemli. Birincisi diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırdığımız zaman fosil yakıtlarla karşılaştırdığımız zaman daha çevreci bir enerji. Diğer taraftan özellikle kullanım anlamında da bayan arkadaşlarımız, ablalarımız, annelerimiz, bacılarımız evde sobanın o külüyle uğraşmaktan artık kurtulacaklar. Ciddi anlamda bir rahatlık sağlıyor. Doğalgazın köylerimize kadar gelmesi büyük şehirlerdeki yoğunluğu bir anlamda aslında kırsala çekecek." diye konuştu.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ile MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de Çamardı ve Ulukışla ilçesinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazım hayırlı olmasını diledi.

Ahlatçı Holding Gaz Grup Başkanı Kasım Kahraman ise doğalgaz olmayan Niğde'nin Altunhisar ilçesi ve talep olan diğer beldeleri ilerleyen dönemlerde doğalgaza kavuşturacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele keserek her iki ilçeye de doğalgaz verilmeye başlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Niğde'nin İki İlçesi Doğalgaza Kavuştu - Son Dakika

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