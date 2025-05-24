Öğretmen İstihdamında Yeni Dönem - Son Dakika
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Öğretmen İstihdamında Yeni Dönem

24.05.2025 19:15
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Bakan Tekin, öğretmenleri Milli Eğitim Akademisi'nden istihdam edeceklerini duyurdu.

Bakan Yusuf Tekin: "Artık öğretmenlerimizi Milli Eğitim Akademisi düzeninden istihdam edeceğiz"

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

KAYSERİ - Kayseri'de düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın ödül törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen istihdam sürecinde revizyona gittiklerini söyleyerek, "Artık öğretmenlerimizi Milli Eğitim Akademisi düzeninden istihdam edeceğiz" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Bakan Tekin ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Bakan Tekin, alana geldiğinde yarışma pistlerini ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ben bakan olarak da daha önce müsteşar olarak çalışırken de eğitim-öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama ve beceriye dönüştürülmesi üzerine odaklanılması gerektiğini hep ifade ettik. Dünyadaki genel eğilimin de bu yönde olduğunu, artık eğitim-öğretimin buna evrildiğini her ortamda dile getirdik. Bunun için de bakanlığımız bünyesinde hem eğitim-öğretim süreçleri içerisinde hem sosyal aktiviteler içerisinde uygulamayı önceleyen, çocukların gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri şekilde eğitim-öğretim süreçlerini devam ettirmelerini arzu ettik. Bugün 17.'sini yaptığımız robot yarışması, aslında bu felsefenin doğal bir ürünüdür. Bu yarışma bakanlığımız bünyesinde her yıl büyük bir heyecanla, büyük bir özveriyle gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ben bugün açılışına yurtdışında olduğum için katılamadığım bu etkinliğin kapanış programına katılmayı arzu ettim ve bugün sabah itibariyle Kayseri'ye geldik. Buraya gelmeden önce bundan böyle öğretmen istihdam sürecinde önemli bir revizyon yaptık. Bu revizyonla artık öğretmenlerimizi Milli Eğitim Akademisi düzeninden istihdam edeceğiz. Dolayısıyla Kayseri'de bir Milli Eğitim Akademisi açtık. 1 Eylül tarihi itibariyle faaliyete geçecek. Onu yerinde gördük, onunla ilgili değerlendirmelerimizi valimiz ve milletvekillerimizle beraber. Ardından da buraya geldik. Heyecan dolu bir ortamda sizleri gördük. Sizleri bu heyecanla görmekten inanılmaz derecede mutlu olduk. Heyecanınızı paylaşan öğretmenlerinizi gördükçe mutluluğumuzu onlarla paylaşmak için çaba sarf ettik. Arkanızda sizlere destek olan velilerinizi görünce mutluluğumuz bir kat daha arttı. Hepinize teşekkür ediyorum"

"Şu hususun altını çizmek istiyorum; dünyada artık eğitim ve öğretim süreçleri okulda bilgi ezberletmek, bilgi vermenin çok ötesine geçti. Artık okullarımızda çocuklarımızın çok kolay elde edebilecekleri bilgileri sunmak yerine onları gündelik hayatta beceriye dönüştürecekleri ve kendilerine bu beceri ile yepyeni bir hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü. Biz de eğitim-öğretim süreçlerini buna dönüştürmeye çaba sarf ediyoruz. Bu süreç de 2024-2025 eğitim-öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana felsefesi de budur. Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyorlar. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz. Biz de eğitim-öğretim süreçlerimizi buna doğru evirmek durumundayız çağın gerisinde kalmamak için. Önümüzdeki 100 yılı eğer Türkiye Yüzyılı yapmak istiyorsak yeni Selçuk Bayraktar'lar yetiştirmek istiyorsak ancak bu şekilde biz de bunu yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte bize destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Bu yarışmanın Kayseri'de olmasından dolayı, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın Kayseri'ye verilmesinden dolayı sayın bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu yarışmayı sadece robotların oluşturduğu kablolardan, sensörlerden, motorlardan ibaret görmüyoruz demiştim. O robotların içerisinde bir emek, bir azim, bir heyecan ve bir memleket sevdası var demiştim. Gençlerimiz, memleket sevdalarını robotlarla yarıştırdılar. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, "Şu anda bu salonda Türkiye'den başka 14 ülke temsil ediliyor. 3 bin 903 robot yarışıyor. 10 bin 508 öğrencimiz burada yarışıyor. Yarışmanın ötesinde birbirine kardeş oluyorlar, arkadaş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, "Bu yarışma özellikle bu sürecin taçlandırılması oldu. Şehrimizi bu güzel organizasyona layık görüp Uluslararası MEB Robot Yarışması'nı Kayseri'de düzenlediğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda derece elde eden öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verilerek program sonunda da aile fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Öğretmen İstihdamında Yeni Dönem - Son Dakika

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