Okul öncesi İstanbul'da dev kırtasiye operasyonu - Son Dakika
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Okul öncesi İstanbul'da dev kırtasiye operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, yaklaşık 40 Milyon TL değerinde 1 Milyon adet kaçak kırtasiye malzemesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyeti Vatan yerleşkesinde sergilendi.

29.08.2024 23:06
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Okul öncesi İstanbul'da dev kırtasiye operasyonu

40 Milyon TL olan 1 Milyon adet kaçak kırtasiye malzemeleri ele geçirildi

İSTANBUL - Okul öncesi polis ekipleri İstanbul'da yaklaşık 40 Milyon TL olan 1 Milyon adet kaçak kırtasiye malzemeleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları yaptı. Çalışmaklar sonucunda yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlenen dünyaca ünlü markalara ait kırtasiye malzemelerinin piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığı tespit edilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. 27.08.2024 tarihinde bir araç ve depoya düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 40 Milyon TL olan 1 Milyon adet kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyeti Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Okul öncesi İstanbul'da dev kırtasiye operasyonu - Son Dakika

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