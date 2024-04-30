'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyen papağan güldürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyen papağan güldürüyor

Geniş Video İzle

Kırşehir'de Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodisini seslendiren papağan ilgi odağı oldu. Papağan, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aynı kafeste yaşadığı muhabbet kuşuyla da kavga etmeyen papağan, sivil toplum kuruluşunun daimi üyesi olarak toplantılara katılıyor ve emekli arkadaşlara eşlik ediyor.

30.04.2024 03:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyen papağan güldürüyor

'Cici' söylediği melodiyle ilgi odağı oldu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodisini seslendiren papağan ilgi odağı oldu.

2008 yılında vefat eden Dilaver Cebeci'ye ait olduğunu bilinen ve Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelenen "Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodilerini seslendiren papağan sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şehirde takip edilen papağan hakkında bilgi veren Hüdayi Pakel, 'cici' adını verdikleri papağanın sivil toplum kuruluşunun da daimi üyesi olduğunu söyledi. Pakel açıklamasında; "Bizimle toplantılarımıza katılır. Sendikamıza gelen emekli arkadaşlarımıza yoldaşlık eder. Onlarla birlikte Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını seslendirir. Bize destek veriyor gibi hal içerisinde olur" dedi.

Aynı cins olmayan muhabbet kuşuyla kafesi paylaşıyor

Sivil toplum kuruluşunda aynı cins olmamasına rağmen adını 'Yeşil' koydukları muhabbet kuşuyla aynı kafesin sahibi olan papağanın kavga etmediğini de aktaran Pakel açıklamasını şöyle sürdürdü; "Aynı cins olmamasına rağmen aynı kafeste muhabbet kuşumuz 'Yeşil' ile birlikte yaşıyor. İkilinin hiçbir geçimsizliği de yok. Eğitimden gelen gücümüzü kullanıyoruz ve canları da eğitebileceğimizi söylüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Yıldızdoğan, Kırşehir, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyen papağan güldürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:07 Nijerya’da menenjit salgınında ölü sayısı 85’e yükseldi Nijerya'da menenjit salgınında ölü sayısı 85'e yükseldi
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 03:58:06. #1.11#
SON DAKİKA: 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyen papağan güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement