Ordu'da Su Altı Fotoğraf Yarışması Düzenlenecek

Karadeniz'in su altı güzellikleri keşfedilecek

Ordu'da düzenlenmesi hedeflenen Türkiye geneli su altı fotoğraf yarışması ile bölgenin su altı zenginliği keşfedilecek

ORDU - Ordu'da yapılması hedeflenen ulusal çaplı su altı fotoğraf yarışması ile Karadeniz'in derinliklerindeki güzelliklerin keşfedilecek.

Karadeniz Bölgesi'nin keşfedilmeyi bekleyen su altı güzellikleri, düzenlenmesi hedeflenen ulusal çaplı fotoğraf yarışması ile gün yüzüne çıkacak. Ordu'da yapılan dalış turizmini ileri bir seviyeye çıkartmayı hedefleyen, Türkiye'nin farklı illerinden su altı fotoğrafçılarının katılması ile düzenlenecek olan yarışmanın, ilerleyen süreçte uluslararası düzeyde yapılması da hedefleniyor.

"Ordu'nu su altı görüntüleri çok güzel, keşfedilmeyi bekliyor"

Dalış eğitmeni ve sualtı fotoğrafçısı Hakan Güney, bölgede 15 yıldan bu yana dalış yaptığını, son 4 yıldan bu yana ise profesyonel olarak gerçekleştirdiğini söyledi. Güney, bu faaliyetleri yürütürken bölgedeki eksikleri fark ettiklerini ve gerekli kurumlar ile görüşerek, belirli bir aşamaya geldiklerini belirtti. Karadeniz Bölgesi'nin ve Ordu'nun su altı görüntülerinin çok güzel olduğunu söyleyen Güney, "Biz her dalışımızda bunları video ve fotoğraflıyoruz. Ordu'da yapılan turizm kurultayı ile dalış turizmini bir basamak daha yukarıya taşıyarak, sualtı fotoğraf yarışması düzenlenmesi ve bununla ilgili batı metrik haritalandırma, su altı dalış noktalarının oluşturulması ve uluslararası lisans kurumları ile de görüşerek, Karadeniz'de tek olan dalış noktalarını genişleterek ve çeşitlendirerek, bir adım öne geçmiş oldu" dedi.

"Ulusal, ilerleyen süreçte ise uluslararası su altı fotoğraf yarışmaları düzenlemeyi hedefliyoruz"

Güney, Ordu'da dalış eğitimleri verdiklerini ve yakın illerden katılımların olduğunu, bunu genişletmek için su altı fotoğraf yarışmaları düzenlemeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Karadeniz Bölgesi'nden gelen dalıcılar var, bunlarla eğitimler yaparak dalışlar yapıyoruz. Biz bu güzellikleri daha ileriye taşıyıp, su altı fotoğraf yarışması düzenleyerek, ilk yıl ulusalda kalması, bundan sonraki yıllarda ise uluslararası olarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgedeki dalış faaliyetlerini genişleterek, Karadeniz'de arkeologların çalışmalarına da yardımcı olacaklarını aktaran Güney, "Yason, yalancı Yason, büyük ağız, Ünye ve Fatsa kayalıkları çok güzel yerler. Bizde imkan dar olduğu için belirli bölgeye kadar dalabiliyoruz. Bununla ilgili de Perşembe Belediyemiz kaymakamlığımız ile görüştük, bir yer tahsisimiz olacak, bir de Yason Burnu'nda bir çalışmamız var, Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda destek verdi, inşallah buralar ile beraber tüm Türkiye'deki dalıcıları Karadeniz'de ağırlayacağız. Ordu bir istasyon olacak ve bunları bir atölye görevi görerek, Karadeniz ile tanışmak isteyenler için yardımcı olacağız" ifadelerine yer verdi.