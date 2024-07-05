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Ordu manzaralı dağ kızağı, bölgenin yeni turizm rotası oldu

530 metre yükseklikteki Boztepe'ye inşa edilen dağ kızağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

ORDU - Ordu'da, şehrin seyir terası olarak adlandırılan 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye kurulan dağ kızağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ordu'nun yeşil ve mavi ile buluştuğu manzara eşliğinde, fındık bahçelerinin de arasından geçen dağ kızağı, misafirlerine adrenalin dolu dakikalar yaşatıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile, Ordu'nun seyir terası olarak adlandırılan 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye inşa edilen dağ kızağı parkuru hizmete açıldı. Toplamda 29 kızağın bulunduğu alanda adrenalin yaşamak isteyenler ilgi gösterirken, kızakların saatteki hızı ise en fazla 40 kilometre olarak sınırlı.

Ordu'nun eşsiz Boztepe manzarası eşliğinde, yeşil ve mavinin buluştuğu noktada, fındık bahçelerinin de arasından geçerek yapılan, kaza riskinin olmadığı adrenalin dolu kızak, bölge halkının olduğu kadar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Ordu ve Boztepe için büyük bir turizm atağı"

Tesisin Yönetim Kurulu Üyesi Adem Çapar, "Biz, yeşilin ve mavinin buluştuğu yerde, kaza olayının sıfır olduğu, en garantili adrenalini yaşatmak için Türkiye'de ilk yerimizi yaptık. Boztepe ve Ordu için çok büyük bir turizm atağı oldu. Şuanda çevre illerden ve dış ülkelerden gelmeye, sosyal medyada da konuşulan güzel bir adrenalin merkezi oldu. 3 yaşından sonraki çocuklar, 80 yaşındaki insanlar gelip, kayıp eğelenerek indikleri güzel bir mekan yaptığımız için mutluyuz" diye konuştu.

"Ordu manzarası eşliğinde kızak"

İlginin, beklediklerinden daha fazla olduğunu ifade eden Çapar, "Gerçekten insanlar kaymaya çok meraklıymış, herkesi bekliyoruz. Açıldığından bu yana insanlar bizi yalnız bırakmadılar. Yeşil maviyi aynı anda görmek, fındık bahçesinin arasında kaymak, Ordu manzarası zaten dehşet güzellikte. Biz firma olarak 700'ün üzerinde park yaptık, şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim, Boztepe'deki manzaramız ve kızağımız ilk 5'te. Parkurumuz adrenalini en yüksek noktada tutacak olan 2 buçuk ile 3 dakika arasında sürüyor. Araçlarımız saatte 40 kilometreyi geçmeyen hızda gidiyor. Otomatik sensörleri ile çarpışmayı önlüyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu duygunun yaşanması lazım"

Dağ kızağını kullanan Esra Güney, ilk kez bindiğini, çok heyecanlı ve güzel olduğunu belirtti. Heyecan dolu dakikalar yaşadığını ifade eden Güney, "Rüzgarı hissediyorsunuz, bu duygunun yaşanması lazım. Ben kendim adrenalini severim, iyi ki böyle bir tesis kurulmuş" dedi.

" Kütahya'dan dağ kızağı için geldim"

Aslen Ordulu olan ancak Kütahya'da yaşayan ve sosyal medyada gördüğü üzere dağ kızağını kullanmaya gelen Zeynep Bilgin, "Çok güzel, çok beğendim. İlimize böyle bir şey yapıldığı için çok memnunuz. Burayı sosyal medyada gördüm" ifadelerine yer verdi.

Manisa ilinden gelen Elif Sude Kaya ise, kızağı sosyal medyada gördüğünü ve ilgisini çektiğini, Karadeniz turunda bu kızağı kullandıklarını belirtti.