Osman Ünlü Kurban Hakkında Bilgiler Verdi

İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, kurban hakkında merak edilenleri açıkladı

Kurban hakkında merak edilenler

İSTANBUL - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban edilecek hayvanın hangi nitelikte olması gerektiği, kurban vekaletinin nasıl verileceği ve kurban eti dağıtımının nasıl olacağı gibi merak edilen soruları İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü yanıtladı. Ünlü, "Kurban nisabına malik olanlar kurban kesebilir. Kurban nisabı 20 miskal altındır. 1 miskal altın 4,8 gram ederken, 20 ile çarpınca 96 gram altın eder. Kurban kesmenin vacip olabilmesi için, kişinin Müslüman olması, akıllı olması, buluğ çağına girmiş olması, mukim olması ve kurban nisabına malik olması gerekir" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, 'kurban edilecek hayvan hangi nitelikte olmalı, kurban vekaleti nasıl olur, kurban eti dağıtımı nasıl olur' gibi merak edilen sorular tekrar akıllara geldi. İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, kurban hakkında merak edilen konularla ilgili bilgi verdi. Osman Ünlü, hanefi mezhebinde kurban kesmenin vacip olduğunu söyleyerek, "Kurban nisabına malik olanlar kurban kesebilir. Kurban nisabı 20 miskal altındır. 1 miskal altın 4,8 gram ederken, 20 ile çarpınca 96 gram altın eder" dedi.

"96 gram altın veya bunun karşılığı parası olan kişinin zekat vermesi farzdır"

Ünlü, sözlerine şöyle devam etti: "96 gram altın veya bunun karşılığı parası olan veya ticaret malı olan dinen zengindir, zekat vermesi farzdır. Fakat örneğin 50 gram altını var da kullandığı tüm eşyalarla birlikte 60 gram altın karşılığı çıkan kimsenin kurbanı vacip olur. Erkek veya kadın olması fark etmiyor. Kurban kesmenin vacip olabilmesi için, kişinin Müslüman olması, akıllı olması, buluğ çağına girmiş olması, mukim olması ve kurban nisabına malik olması gerekir."

"Kurban kesimi vekalet yoluyla da halledilebilir"

Kurban kesmek isteyenlerin kendisinin kesmesi gibi bir zorunluluğu bulunmadığının altını çizen Ünlü, kurban vekaletiyle ilgili şunları söyledi: "Kurban kesimi vekalet yoluyla da halledilebilir. Türkiye'de bulunan bir kişi yurtdışında bile kurban kesebilir. Örneğin Türkiye'de olan birisi Nijerya'da da kurban vekaleti vererek kurban ibadetini yerine getirebilir. Kişi, 'Vacip olan kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye seni umuma vekil tayin ettim' diyerek kurban vekaleti verebilir. Seferi olan birisine kurban kesmek vacip olmaz ancak keserse de sevap olur, kıymetlidir."

Kesilen kurbanın etine ne yapılması gerektiği hakkında da bilgi veren Ünlü, "3'te birini evimize, 3'te birini komşuya, 3'te birini ise fakirlere vermek gerekiyor. Ancak geçinmekte zorlanan bir aile, zekat vermeye ve kurban kesmeye vacip olsa dahi kurbanı kestikten sonra etini dağıtmayabilir" dedi.

"Koyun, keçi, sığır ve deve hayvanlarından kurban olabilir"

Hangi hayvanlardan kurban olabileceğine de değinen Ünlü, sözlerini şöyle tamamladı: "Koyun, keçi, sığır ve deve hayvanlarından kurban olabilir. Koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekiyor. Dananın ise 2 yaşını doldurması lazım. Deve de 5 yaşını doldurması gerekiyor.