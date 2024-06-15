Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk hakim - Son Dakika
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Genel

Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk hakim

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. Tatilcilerin Anadolu'nun farklı şehirlerine gitmek istemesiyle Yalova, Bursa ve İzmir istikametine giden sürücüler zaman zaman gişelerde yoğunluk oluşturuyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de güzergah üzerinde 24 saat boyunca denetim gerçekleştiriyor. Bayram boyunca 5 bin 310 personel, vatandaşların huzuru için görev yapacak.

15.06.2024 01:58
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Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk hakim

KOCAELİ - 9 günlük bayram tatilinin başlaması ile Avrupa Yakası'ndan Anadolu'nun farklı şehirlerine gitmek isteyen tatilcilerin yolculuğu başladı. Önemli geçiş noktalarından Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. Yalova, Bursa, İzmir istikametine giden sürücüler zaman zaman gişelerde yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayram'ı tatilinin başlaması ile Anadolu'nun farklı şehirlerine gitmek isteyen tatilcilerin yolculuğu sürüyor. Önemli geçiş noktalarından Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma komutanlığı ekipleri de 24 boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştiriyor. 5 bin 310 personel ise bayram boyunca vatandaşların huzuru için görev yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk hakim - Son Dakika

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