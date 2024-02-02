Otomasyonlu Topraksız Tarım Serası Projesi İnceleme

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Bu serada 12 ay boyunca hasat mümkün

Bakan Yumaklı, lisedeki Otomasyonlu Topraksız Tarım Serası Projesini inceledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Bu serada yüzde 95 oranında su tasarrufu mümkün. Aynı zamanda iklimlendirmeyle birlikte 12 ay boyunca hasat yapmak, ürün üretmek mümkün"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede hayata geçirilen Otomasyonlu Topraksız Tarım Serası Projesini inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu serada yüzde 95 oranında su tasarrufu mümkün. Aynı zamanda iklimlendirmeyle birlikte 12 ay boyunca hasat yapmak, ürün üretmek mümkün. Dolayısıyla bu tür girişimleri de Bakanlık olarak yakinen takip ediyoruz" dedi.

Kocaeli'de temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziyaretinin son bölümünde, Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen "Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Otomasyonlu Topraksız Tarım Serası Projesi"ni inceledi.

"Gurur verici"

İncelemesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, projenin gurur verici olduğuna dikkat çekerek, lise öğrencilerinin 750 metrekarelik topraksız alanda belli ürünleri yetiştirmek üzere çalıştığını söyledi. Yumaklı, serada şuanda çilek üretiminin denendiği bilgisini de verdi. Örnek alan değil, örnek olan ülke olmak için her alanda yarıştıklarına dikkat çeken Yumaklı, "Bu konudaki en büyük güvencemiz de gençlerimiz. Çünkü onlar teknolojik gelişmelere çok daha duyarlılar. Bu tür uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda öz güvenliler. Biz gelecekte geleneksel usullerin dışında, iklim değişikliğinin bize dayattığı hem su anlamında hem de toprak kullanımı anlamında bazı kısıtları ancak bu şekilde aşabiliriz. Bakanlık olarak 'kent tarımı' olarak vurguladığımız, altını çizdiğimiz husus da tam da bu. Şehirlerin öncelikle kendi ihtiyaçlarını, iklim değişikliğinin ya da gelişen şehirlerin kısıtlarından bağımsız olarak karşılayabilecek ortamlar oluşturması. Buralarda üretmiş oldukları ürünleri öncelikle kendi bulundukları şehrin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yetiştirmeleri, daha sonra da üretimlerini artırarak en yakındaki diğer şehirlere satışını yapabilmeleri ancak böyle mümkün" dedi.

"Türkiye'de planladığımız 60'a yakın organize tarım bölgesi var"

İstanbul'un, Türkiye'deki üretimin yüzde 25'ini tüketen bir il olduğunu ifade eden Yumaklı, "Dolayısıyla İstanbul'a yakın şehirlerde tarımın bütün teknolojik yönü kullanılarak bu üretimlerin yapılması son derece önemli. 'Kent tarımı' diyoruz. Aynı zamanda bir başka alt başlığı da bunun organize tarım bölgeleri. Bizler organize tarım bölgeleriyle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'de planladığımız 60'a yakın organize tarım bölgesi var ve bunların neredeyse yarısına yakını tüzel kişilik kazanmış durumda. Hatta bunlardan bazıları üretim geçmiştir ve ürünlerini pazarlara iletmek üzere hazırlıklarını yapmış durumda" diye konuştu.

"Organize tarım bölgeleri en büyük maliyet kalemi olan enerji giderlerini düşürecek"

Organize tarım bölgelerinin avantajları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Bakan İbrahim Yumaklı, "Organize tarım bölgeleri bize ne kazandıracak? Özellikle jeotermal enerji kaynaklarına yakın olan yerlerde tercih ettiğimiz organize tarım bölgeleri, tarımsal üretimin içerisindeki en büyük maliyet kalemi olan enerji giderlerini düşürecek, iklimlendirmeden tutun da 12 ay boyunca üretim yapılmasını sağlayacak, üretimin gerçekleştirilmesi için alan sağlayacak. Aynı zamanda tarımsal sanayiyi de, orada üretilen ürünlerin paketlenmesinden, farklı ürünlere dönüştürülmesinden, çok daha uzak pazarlara ulaştırılmasına kadar gerekli altyapıyı da sağlayacak şekilde dizayn edildi. Hem organize tarım bölgeleri hem de şu anda içinde bulunduğumuz topraksız tarımsal üretim yapılabilen seraların önemi son derece büyük" ifadelerini kullandı.

"İklimlendirmeyle birlikte 12 ay boyunca hasat yapmak, ürün üretmek mümkün"

Derince Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin serasında, yüzde 95 oranında su tasarrufunun mümkün olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, "Aynı zamanda iklimlendirmeyle birlikte 12 ay boyunca hasat yapmak, ürün üretmek mümkün. Dolayısıyla bu tür girişimleri de Bakanlık olarak yakinen takip ediyoruz ve çok kısa bir zaman özellikle üretimi olmayan tüketimi de yüksek şehirlerde tüketilmek üzere üretilen ürünlerin yer aldığı şehirlere, oradaki yerel yöneticilerle birlikte uygun alanların oluşturulması, oradaki gelişimlerin desteklenmesi, özellikle de belediyelerimizin üretilen ürünleri pazarlara ulaştırma yolundaki gayretlerine bizler de destek vereceğiz" dedi.