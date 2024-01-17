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Otoyolda gülümseten buzağı kovalamacası - Son Dakika
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Otoyolda gülümseten buzağı kovalamacası

Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyola çıkan bir buzağı, araç sürücülerinin gülümseten mücadelesiyle yakalanmaya çalışıldı. Buzağı, kaçmaya başararak bariyerleri aşmayı başardı ve tır sürücülerinin de katıldığı kovalamacanın sonunda sahibine yakalandı.

17.01.2024 - 00:55,
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Otoyolda gülümseten buzağı kovalamacası

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalışan araç sürücülerinin gülümseten mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana- Hatay otoyolu Erzin ilçesi mevkiinde yola çıkan buzağıyı fark eden sürücüler, araçlarıyla kaçak buzağıyı yakalamaya çalıştılar. Trafikte seyreden araç sürücülerinin mücadelesine rağmen kaçmayı başaran buzağı boyu 1 metreyi geçen bariyerlerden de ustalıkla atladı. Gülümseten kovalamacaya tır sürücüleri katılsa da buzağı, devasa araçlardan da kaçmayı başardı. Kovalamaca, buzağının sahibine yakalanmasıyla sona erdi.

Otoyolda gülümseten buzağı kovalamacası
Kaynak: İHA
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Hatay, Erzin, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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