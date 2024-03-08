Özel gereksinimli kadın çalışan, iş yerine tandem bisikletle götürüldü - Son Dakika
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Genel

Özel gereksinimli kadın çalışan, iş yerine tandem bisikletle götürüldü

Bilecik Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli kadın çalışan, iş yerine tandem bisikletle götürüldü. Etkinlikte bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki yerine dikkat çekildi.

08.03.2024 19:13  Güncelleme: 19:19
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Özel gereksinimli kadın çalışan, iş yerine tandem bisikletle götürüldü

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında özel gereksinimli kadın çalışan, iş yerine tandem bisikletle götürüldü.

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal ve ekonomik hayattadaki yerine dikkat çekildi. Aynı zamanda her türlü engelin aşılabildiği mesajlarının verildiği etkinlik kapsamında, Bilecik Belediyesi işletmesi olan +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, evinden alınarak iş yerine ulaşımı sağlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılanan bisikletliler daha sonra +1 Mutluluk Kafe'de çay içti.

Tandem bisikletle işyerine ulaşan Nurcan Söğüt, gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Özel gereksinimli kadın çalışan, iş yerine tandem bisikletle götürüldü - Son Dakika

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