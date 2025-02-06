Pala Dayı: Canımızı Düşünmedik

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6 Şubat'ın sembol ismi tır şoförü 'Pala Dayı': " Can meselesi olduğu için canımızı düşünmedik"

İSTANBUL - 6 Şubat 2023'te karların üstünde son sürat tır ile yardıma giden Kahramanmaraş Depremi'nin sembol ismi 'Pala Dayı' ismiyle tanınan Kazım Budak depremin 2'nci yıldönümünde Avcılar'da farkındalık için düzenlenen etkinliğe katıldı. Budak, " Can meselesi olduğu için bizde kendi canımızı düşünmedik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin 2'nci yıldönümünde Avcılar'da deprem bilinci oluşturmak amacıyla 6 Şubat Bilim ve Teknoloji Derneği Avcılar'da, bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara düdük ve broşürler dağıtılarak bilinçlendirme hedeflendi. Liman Ayık Yaşam Derneği'nin de destek verdiği programa tonlarca ağırlıkla son sürat otobanda deprem bölgesine yardım götürdüğü görüntülerle hafızalara kazınan Pala Dayı diye anılan Kazım Budak'ta katıldı. Budak'a dernek tarafından tüm tır şoförlerini temsilen teşekkür plaketi verildi.

" Bir daha olsa bir daha yaparım"

Yaşanan süreçle ilgili olarak konuşan TIR şoförü Kazım Budak, " Mevlam bir felaketi daha memleketimize yaşatmasın inşallah. Bu felakette bizde Türk milleti olarak milletimizle gurur duymak lazım. Çünkü Türk milleti şiarında insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali'nin söylediği üzere. Biz de zaten o şiarla büyüdük. Depremi duyunca bizde hazırlandık şirketimiz sağ olsun. Bizi de gönderdi oraya. Can meselesi olduğu için bizde kendi canımızı düşünmedik. Çünkü Türk milleti olarak bir can için bin canı bile feda ederiz. Türk milletinin şiarında bu var. Önce Hatay'a gidiyordum. Kayseri'den çevirdiler beni Elbistan'a gideceksin dediler. Bende Elbistan'a gittim. Orada durum çok felaketti. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Yer yerinden oynamıştı. Bir daha olsa bir daha yaparım. Normalde ben 45 yıllık şoförüm. Kuralları çok iyi bilen ve uyan birisiyim. Ama o zaman işin içinde can meselesi olunca kural tanımadım. Sağ olsun Türk polisi de Türk yöneticilerde bize yardımcı oldular. Öylece devam edip ulaştık. Bugünde Avcılar'dayım. Buradan tüm şoför arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Türk milletine de şunu söylemek istiyorum Şoförlere iyi davransınlar. Sadece depremden depreme hatırlamasınlar" dedi.

" Deprem konusunda farkındalık oluşturmak için buraya geldik"

Deprem konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Avcılar Meydan'da etkinlik düzenleyen 6 Şubat Bilim ve Teknoloji Dernek başkanı Cebrail Gövdecik ise, "Bu konuyla alakalı insanlarda farkındalık oluşturmak için buraya geldik. İnsanlara deprem düdüğü ve el broşürü dağıtıyoruz burada. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Şubat depreminin sembol isimlerinden Pala Dayı'da bize yardım etti. Bize yardım eden evini açan herkese Elbistan halkı ve tüm depremzedeler adına teşekkür ediyoruz. Buradayız ve insanları bilgilendirip bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.