Palandöken'de Çığ Faciası - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Palandöken'de Çığ Faciası

Geniş Video İzle

Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu 1 milli sporcu hayatını kaybetti, 3 sporcu yaralandı.

21.12.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken'de çığ böyle geldi

Milli takım sporcuları çığ altında kaldı

ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Palandöken'de kamp yapan 13 kişilik judo milli takımından 4 sporcu, sabah antrenmanı için çıktığı bölgede çığ altında kaldı. 3 sporcu kurtarılırken, 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 4 kişinin çığ altında kaldığını, 1 milli sporcunun hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını duyurdu.

Olayın ardından Jandarma Arama kurtarma ve Ejder 3200, AFAD ve UMKE ekipleri olaya müdahale etti. 3 sporcu ambulanslarla hastaneye sevk edilirken çığ altında kalan sporcunun cesedi ekipler tarafından çıkarıldı.

Palandöken\'de Çığ Faciası
Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Hava Durumu, Güvenlik, Erzurum, 3-sayfa, Genel, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Palandöken'de Çığ Faciası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
17:09 Davutoğlu’nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti’ye mi geçiyorlar Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar?
16:41 Fenerbahçe, Galatasaray’ın radarında olan Dybala için devreye girdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi
16:34 Inter’e Hakan’dan sonra bir Türk daha Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha
16:26 Antalya’da günlüğü dudak uçuklatan rakama ’plajkondu’ Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'
16:07 Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti
16:06 Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü
15:56 Mısır’da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu
15:50 Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 14:58:02. #1.12#
SON DAKİKA: Palandöken'de Çığ Faciası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.