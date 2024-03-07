Paleti eline alan afetzede kadınlar, deprem psikolojisini resim çizerek atlatıyorlar
HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki afetzede kadınlar, resim yaparak deprem piskolojisini geride bırakıyorlar.
Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük yıkıma neden olmuştu. Depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesi de asrın felaketinden olumsuz etkilendi. İlçenin yeniden kalkındırılması ve hayatın normale dönmesi için psikolojik destek ve yaşam kalitesinin artırılması önemli bir yere sahip. Deprem piskolojisinin geride kalmasını amaçlayan 70 yaşındaki ressam Gönül Ezer, Arsuz Belediyesi ve Şişli Belediyesinin ortak açtığı 'Psikososyal Destek Merkezi'nde resim dersi veriyor. 20 yıldır Ressam olan Ezer, ilçedeki depremzede kadınlara resim sanatına dair her şeyi öğretiyor. Afetzede kadınların resim sanatı sayesinde; deprem psikolojisini, korkularını, endişelerini ve gelecek kaygısını nispeten geride bırakmalarını sağlanıyor.
"Amacımız buradaki kadınları sosyalleştirmek ve sanata yönlendirmek"
7 yıldır depremzede ev hanımlarına resim eğitimi veren Gönül Ezer, bu kursa gelen 10 tane çekirdek öğrencisi olduğunu ifade ederek "7 yıldır öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Arkadaşlarımız sadece kendilerini tatmin eden ve beğendikleri resimler üzerinde çalışıyorlar. Her konuda yapılan resimlerde başarılı oldular. Bizim buradaki amacımız Arsuz'da yaşayan ev hanımlarını sosyal alanlarında geliştirmek ve ufukları açmak. Onlara terapi ve ders niteliğinde bu kursu veriyoruz. Büyük bir zevkle gelip çalışıyorlar. Amacımız buradaki kadınları sosyalleştirmek ve sanata yönlendirmek. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyorum" dedi.
"Deprem psikolojisini burada hep birlikte atlatıyoruz"
Resim atölyesinde gelerek deprem psikolojisinden kurtulduklarını söyleyen depremzede ev hanımı Şengül Turhan(45), "Burada çok güzel paylaşımlarımız oluyor. Uzun süredir resim hocamızla birlikte yağlı boya sanatında güzel çalışmalar yapıyoruz. Resimlere duygularımızı döküyoruz. Sosyal çalışmalar içerisinde olmaya çalışıyoruz. Resim yapmaktan çok keyif alıyorum. Kafamızdaki yoğun düşünceleri dağıtabiliyoruz. Resime odaklandığınızda o an resimle bütünleşiyorsunuz. Psikolojimize iyi geliyor. Deprem psikolojisini burada hep birlikte atlatıyoruz. Düşüncelerimiz dağılıyor. Korkularımız, endişelerimiz ve gelecek kaygısını nispeten geride bırakabiliyoruz" şeklinde konuştu.
"Kendimi işe yarar olarak hissediyorum"
Resim atölyesine gelmekten mutlu olduğunu belirten 45 yaşındaki depremzede ev hanımı Meltem Dik, "Çok mutlu oluyorum. Bana terapi gibi geliyor. Arkadaşlarımı ve buradaki ortamı çok seviyorum. Yağlı boya resimler yapıyoruz. Sohbet ediyoruz. Kendimi işe yarar olarak hissediyorum. Buraya geldikten sonra özgüvenim arttı" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Genel › Paleti eline alan afetzede kadınlar, deprem psikolojisini resim çizerek atlatıyorlar - Son Dakika
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara, kuşaklar arası bağ kuruyor. Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ömrünü müziğe adayan Ahmet Kara, bu zamana kadar binlerce plak ve kaset sattı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara, kuşaklar arası bağ kuruyor. Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ahmet Kara, çocukluğundan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini ancak o yıllarda maddi imkansızlıklar sebebiyle plak alamadığını söyledi. İçinde kalan ukde dolayısıyla dükkan açtığını anlatan Kara, "Benim çocukluğumda plaklar çok pahalıydı. 'İleride böyle bir yapacağım' dedim ve böyle bir işim oldu. İmkansızlıklardan alamadığım plakları sonradan hem alıyor hem de satıyor oldum. Güzel bir hobi oluştu" diye konuştu. Ahmet Kara, piyasada zor bulunan hatta bulunamayan değerli plakların dükkanında ulaşılabileceğine de dikkat çekerek, "Örneğin Sezen Aksu'nun Allahaısmarladık long playı piyasada yok. Yaşanmış Yıllar da yok, bende var. Erkin Koray'ı Sevince adlı 45'liği de bende var. Piyasada Nil Burak da pek yoktur ama bende bulunur. Bu plaklar plakseverler tarafından piyasadan hep toplandı. Bulunamayan plakları ben satıyorum dersem yanlış olmaz. Piyasadaki çoğu kişinin arşivi de genel anlamda benden kuruldu" diye konuştu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ve elektronik sigara satışı yapan işyerlerine operasyon düzenledi. Ayrıca bir panelvan araçta yapılan aramada ise milyonlarca doldurulmuş sigara ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 kişi gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.
Kars'ta düzenlenen 'Okullar arası Satranç Turnuvası'nda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışan 103 okul takımı ve 504 sporcu büyük ilgi gördü. Türkiye Satranç Federasyonu Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi, turnuvaya katılan tüm okullara teşekkür ederek başarılar diledi. Dereceye giren sporcular ise Kars'ı bölge turnuvalarında temsil edecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kafes-47' operasyonlarında, organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyesi şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 8 örgüt üyesi gözaltına alındı. Örgütün faaliyetleri arasında tefecilik, yağma suçu ve sahte fatura düzenleme gibi suçlar yer alıyordu. Operasyonlarda silahlar, para, senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' Operasyonlarında aralarında elebaşlarının da bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılışı ve Halk Buluşması'na katılacak. Ayrıca, Çatalca'da Avrupa Yakası Müteferrik 1 - İçme Suyu Temel Atma Töreni ve Halk Buluşması'na da katılacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen 'KAFES-47' operasyonlarında elebaşları da dahil olmak üzere 8 suç örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, para, senet, çek, tapu ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca suç örgütünün faaliyetleri arasında tefecilik, yağma suçu, tehdit ve hakaret gibi suçlar da yer alıyordu.
Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47" operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu çok miktarda Türk Lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.
Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, birçok kesimde yapılan çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bu kesimler arasında Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 18-20. kilometreleri, Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 51-52. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 0-1. kilometreleri, Nallıhan-Beypazarı yolunun 38-39. kilometreleri, Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometreleri, Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri, Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometreleri, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometreleri ve Hakkari-Yüksekova yolunun 1-2. kilometreleri bulunmaktadır.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, düzenlenen törenle seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Say, açılışta yaptığı konuşmada, belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde ilçenin sorunlarını çözdüklerini ve gelecek dönemde Edremit'i ve Van'ı daha da geliştireceklerini belirtti.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala siyasetin toplumsal işlerde en az maliyet ile en çok çözüm üretme sanatı olduğunu belirtti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise siyasetin çözüm bulma sanatı olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?