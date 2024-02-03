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Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü, ikinci gösterisinde ölümden döndü - Son Dakika
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Genel

Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü, ikinci gösterisinde ölümden döndü

Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.

03.02.2024 22:07  Güncelleme: 22:42
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Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval (32), önceki gün özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada, arkadaşıyla birlikte gökyüzünde kahvaltı yaptı. Kaval, ikinci gösterisi olan çift katlı ranzayla yamaç paraşütü yapmaya çalışırken de yere çakıldı, ölümden döndü.

GÖZYÜZÜNDE KAHVALTI YAPTI

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval ile arkadaşı, paramotora bağladıkları özel düzenekle gökyüzünde yöresel ürünlerle kahvaltı yaptı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine kente gelen Kaval ve arkadaşı, kendi tasarladığı ve paramotora bağladığı düzenekle Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktı.

Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü, ikinci gösterisinde ölümden döndü

Kış manzarasına karşı gökyüzünde kahvaltı keyfi yaşayan adrenalin tutkunları, sofralarında yöreye özgü tulum peyniri, kuzu içi, kete, bal, tereyağı, tandır ekmeği ve bakır semaver bulundurdu.

ÇİFT KATLI RANZAYLA UÇARKEN YERE ÇAKILDI

Kaval'ın Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ikinci gösterisi ise paramotora bağladıkları çift katlı ranzayla uçmak oldu. Paramotor bir süre gittikten sonra havalanmaya başlamadan devrilerek yere çakılıp parçalandı. Kaval herhangi bir yara almadan kazayı atlattı.

Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü, ikinci gösterisinde ölümden döndü
Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü, ikinci gösterisinde ölümden döndü
Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

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