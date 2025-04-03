Pazarda Sucuk Yiyen Kedi

Şarküteri tezgahında sucuğun tadını çıkaran kedi kamerada

HATAY - Hatay'da semt pazarında bulunan şarküteri tezgahında sucuk yiyen kedi kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yağmurlu havada ıslanan bir kedi, şarküteri tezgahına sığındı. Kedi bir süre sonra tezgahta bulunan sucuklardan yemeye başladı. Tezgahta bulunan sucukla karnını doyuran kedinin o anları kameraya yansıdı.