Pendik'te Yatalak Hastalara Evde Refakat Hizmeti - Son Dakika
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Pendik'te Yatalak Hastalara Evde Refakat Hizmeti

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Pendik Belediyesi, yatak bağımlı hastalara yönelik 'Evde Refakat Hizmeti' sunarak hasta ve yakınlarına büyük kolaylık sağlıyor. Haftada bir gün refakatçi desteğiyle yaşam kalitesini artıran bu hizmet, 60 aileye ulaşarak sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiriyor.

17.11.2024 11:10  Güncelleme: 11:19
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Pendik'te yatalak hastalara 'evde refakat hizmeti'

Evde refakat hizmeti hasta yakınlarının rahat bir nefes almasını sağlıyor

İSTANBUL - Pendik'te yatağa bağımlı hastalara "Evde Refakat Hizmeti" devam ediyor. Hasta ve yakınlarına büyük kolaylık sağlayan bu hizmet, haftada bir gün refakatçi desteği sunarak yaşam kalitesini artırıyor.

Pendik Belediyesi, yatağa bağımlı hastalara yönelik başlattığı "Evde Refakat Hizmeti" ile hasta ve yakınlarına büyük bir kolaylık sağlıyor. 2 yıldır devam eden bu özel hizmet sayesinde, yatalak hastaların evdeki tüm ihtiyaçları belediyenin görevlendirdiği refakatçiler tarafından karşılanıyor, böylece hasta yakınlarına da günlük işlerini halletmeleri için zaman tanınıyor. Yaş sınırlaması olmaksızın, yatalak raporu (epikriz) bulunan her vatandaş bu hizmetten yararlanabiliyor. 2024 yılının başından bu yana Pendik genelinde yaklaşık 60 aileye haftada bir gün, 09.00-17.00 saatleri arasında sunulan bu hizmet, hem hastaların konforunu sağlıyor hem de yaşam kalitelerini artırıyor. Pendik Belediyesi, bu projeyle sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeye devam ediyor.

"Evde refakat hizmeti sayesinde rahat bir nefes aldık"

Annesi için evde refakat hizmeti alan Esma Çandır, "Annem 4 buçuk yıldır hasta, ayakları tutmuyor, altı bağlanıyor, her şekilde yatalak. Evde refakat hizmetinden 1 yıldır faydalanıyoruz. Görevli personel anneme yatak banyosu yapıyor. Temizliğini yaparak, yemeğini yediriyor. O gelince ben dışarı çıkıyorum. 1 gün de olsa kendime izin veriyorum. Dışarıda işlerimi hallediyorum. Güzel bir hizmet, ben çok memnunum. Belediyenin böyle bir hizmet vermesi çok güzel bir şey. Herkes bu hizmetten faydalanabilir. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin ve ekibine çok teşekkür ederim. Sosyal hizmet olarak çok yardımları oldu" diye konuştu.

Pendik\'te Yatalak Hastalara Evde Refakat Hizmeti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Pendik'te Yatalak Hastalara Evde Refakat Hizmeti - Son Dakika

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