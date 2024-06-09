Piknikçiler Belgrad Ormanı'nı çöp yığınına çevirdi - Son Dakika
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Genel

Piknikçiler Belgrad Ormanı'nı çöp yığınına çevirdi

Piknik yapmaya giden vatandaşlar tarafından Belgrad Ormanı çöplüğe döndürüldü. İlçe sakinleri isyan ederken, gönüllüler çöpleri kendi imkanlarıyla topluyor.

09.06.2024 09:39
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Piknikçiler Belgrad Ormanı'nı çöp yığınına çevirdi

İSTANBUL - Piknik yapmaya Belgrad Ormanı'na giden vatandaşlar arkalarında çöp dağı bırakıyor. Ormanı çöp yığınına çeviren piknikçiler nedeniyle ilçe sakinleri isyan ederken, gönüllü olarak ormandaki çöpleri toplayan Osman Çelebi, "Buradaki halk olarak üzgünüz. Biz sürekli çöpleri kendi bütçemizle topluyoruz. Belediyeye defalarca bilgi verdik artık utanıyoruz. Hala gelip bu çöpleri almıyorlar" dedi.

Yazın gelmesiyle İstanbullular piknik ve mesire alanlarına akın etmeye başladı. Piknik yapmak için Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar, oradan ayrılırken çöplerini toplamayınca orman adeta çöplüğe döndü. Pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması kirliliğe yol açtı. 'Çöp dökmek yasaktır' yazısının altında yer alan çöp yığını ise görenleri şoke etti. Çöplerin, konteynerler yerine ağaçların altına bırakıldığı görüldü. Çöplüğe çevrilen orman nedeniyle ilçe sakinleri isyan etti. Sarıyer Belediyesi'nin çöpleri temizlemediğini iddia eden Sarıyerliler, piknikçilerin çöplerini toplamamasından yakındı. Duyarlı vatandaşların kendi imkanlarıyla ormandaki çöpleri temizledikleri öğrenildi.

"Kendi cebimizden para verip çöp poşeti alıyoruz"

Gönüllü olarak çöpleri topladığını ancak sorunun önüne geçemediğini söyleyen Osman Çelebi, "Buradaki halk olarak üzgünüz. Biz sürekli buradaki çöpleri kendi bütçemizle topluyoruz. Belediyeye defalarca bilgi verdik artık utanıyoruz. Hala gelip bu çöpleri almıyorlar. Kendi cebimizden para verip çöp poşeti alıyoruz, bir kısım vatandaş gelip topladığımız çöpleri yere döküp çöp poşetlerini alıyorlar. Ben birçok insanın çevreciyim, duyarlıyım dediğine de inanmıyorum. Hafta sonu buraya gelip, buradan giderken ellerinde bir çöp poşeti olduğunu görmedim. 15 senedir bazı piknik alanlarının kör noktaları bu halde. Piknik alanlarına ücret verildiği için, "Ben buraya para verdim gelip toplayacaklar" deyip çöplerini bile bile atan insanlara da şahit oldum. Geçen sene İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş hocamızın girişimleri ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bir kısım çöp toplandı buradan. Ondan sonra ne kadar video da atsak başvuru da yapsak dönüş yapılmadı. Belediyelere de söyledik çöplerin toplanacağını söylediler ama gelip alan kimse olmadı." dedi.

"Bırakılan çöpleri görebildiğimiz kadar toplamaya gayret ediyoruz"

Tozlu Bent'e piknik yapmak için gelen Celal Can Ünver ise, "Herkes en azından kendi çöpünü toplasa böyle bir birikim olmaz, çok zor değil aslında. Biz kendi çöpümüzü toplayacağız ama bir dahaki sefer geldiğimizde ne durumda olacak bilemiyorum. Bırakılan çöpleri görebildiğimiz kadar toplamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Piknikçiler Belgrad Ormanı'nı çöp yığınına çevirdi - Son Dakika

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