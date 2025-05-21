Polisten Öğrencilere 19 Mayıs Pikniği - Son Dakika
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Genel

Polisten Öğrencilere 19 Mayıs Pikniği

21.05.2025 15:54
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Erzurum'da polis, 35 lise öğrencisiyle 19 Mayıs'ı piknikle kutlayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Polisten öğrencilere anlamlı 19 Mayıs etkinliği

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı "Haydi Gençler Pikniğe" projesi ile kutlandı.

Proje kapsamında Hınıs ilçesinde eğitim gören 35 lise öğrencisi ile Teke Deresi Göleti Sosyal Tesisleri'nde piknik organizasyonu yapıldı.

Yapılan etkinlikle gençlerin ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemi hakkında bilinçlenmeleri sağlanırken, polis/öğrenci ilişkilerinin daha samimi ortama taşınması amaçlandı. Organizasyonda sabah kahvaltı ve öğleden sonra mangal etkinliği yapıldı, akabinde çeşitli etkinlikler yapılarak bayram coşkusu doyasıya yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Polisten Öğrencilere 19 Mayıs Pikniği - Son Dakika

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