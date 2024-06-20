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Portekiz'den Çin'e Bisiklet Yolculuğu: Türkiye'ye gelen Çinli çift 108 günde 6 bin kilometre pedal çevirdi

Portekiz'den Çin'e bisiklet yolculuğu yapan çift Türkiye'de: Burada çok cana yakın hissediyorum. Türkiye'deki farklı şeyleri keşfetmek için heyecanlıyız"

İSTANBUL - Mart ayında Portekiz'den bisikletle Çin'e gitmek için yola çıkan Çinli çift Türkiye'ye geldi. Türkiye'de insanların kendilerini çok sıcak karşıladığını ifade eden çift, kendilerini çok cana yakın hissettiklerini söyledi. Çinli çift, 3 Mart'ta başlayan yolculukları süresince 6 bin kilometre pedal çevirdiler. "Burada çok cana yakın hissediyorum.

Türkiye'deki farklı şeyleri keşfetmek için heyecanlıyız"

3 Mart'ta Portekiz'den bisikletle yola çıkan Çinli Panqi Xu ve Zhen Long çifti, 108 günde Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye geldi. 3 gündür Türkiye'de olduklarını ifade eden çift, 108 günde 6 ülke gezerek yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirdiler. Türkiye'den de Gürcistan'a doğru yola çıkan çift, ardından Kazakistan'a oradan da rotalarını Çin'e döndüreceklerini söylediler. Türkiye'de insanların kendilerini çok sıcak karşıladığını ifade eden çift, "Türkiye'deki farklı şeyleri keşfetmek için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi geçip Gürcistan'a gitmeyi planlıyoruz"

Bisiklet yolculuğuna Avrupa'nın batısı Portekiz'den başlayan ve 5 ülkenin ardından Türkiye'ye gelen 31 yaşındaki Panqi Xu, "Bisiklet yolculuğuna Mart ayının 3'ünde Portekiz'in Lizbon kentinde başladık. Birkaç yıl önce Çin'den Almanya'ya geldik. Şimdi de bisikletle evimize dönmeyi planlıyoruz. Yolculuğa Avrupa'nın en batısından başladık. Portekiz'i, İspanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı ve Yunanistan'ı geçtik. 5 ülkeden sonra şu an Türkiye'deyiz. Buradaki 3. Günümüz. Türkiye'yi geçip Gürcistan'a gitmeyi planlıyoruz. Değişken durumlar için uçak yolculuğu yapabiliriz. Ardından Kazakistan'a ve oradan da bisikletle Çin'e doğru gideceğiz. Burada çok fazla trafik var. Bir sürü insan var buna alıştık. Burada mükemmel bir hava var ama biraz sıcak. Ama gerçekten gün batımı her gün güzel. Yolda çok keyif alıyoruz. Buradaki 3'üncü günümüz. Türkiye'deki ortamı tanımaya devam ediyoruz" dedi.

"Burada çok cana yakın hissediyorum. Türkiye'deki farklı şeyleri keşfetmek için heyecanlıyız"

Türk halkının misafirperverliğinden de çok etkilendiğini ifade eden Panqi Xu, "İnsanlar gerçekten çok iyi. Bize selam veriyorlar, gülümsüyorlar. Yollar çok dar, araba sürücüleri ve kamyon şoförleri bize selam verip cesaretlendirmeye çalışıyorlar. Gerçekten burada cana yakın hissediyorum. Ayrıca bize çay gibi hediyeler veriyorlar. Türk halkı ile Çin halkı arasında pek çok benzerlikler olduğunu düşünüyorum. İnsanların burada nasıl yaşadığını, gençlerin neler yaptığını ve günlük hayatı oldukça merak ediyorum. Bu bizim için gerçekten çok ilgi çekici. Türkiye'deki farklı şeyleri keşfetmek için yeterli zamanımız var ve bunun için gerçekten heyecanlıyız" diye konuştu.

"Yolda çok ilginç şeyler var ve bunları deneyimlemek için seyahat etmek gerekiyor"

Portekiz'den Çin'e kadar bisikletle yolculuk yapmanın heyecanının yanında bir o kadar da zor olduğunu ifade eden Zhen Long, "Bir süre Almanya'da yaşadık. Şu anda memleketimiz Çin'e gidiyoruz. Bu çok zor ve sürekli yeni bir durumla karşılaşıyoruz. ve bunun yanında antrenmanlı da değildik. Bu yüzden çok zor olabiliyor. Fakat yolda çok ilginç şeyler var ve bunları deneyimlemek için seyahat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.