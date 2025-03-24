Ramazan'da 220 Milyon Lira Ceza

Ramazan ayında 126 bin işletmeye 220 milyon lira para cezası kesildi

2025 yılı boyunca gıda denetimlerine uymayan işletmelere toplam 500 milyon lira ceza kesildi

ANKARA - Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, "126 bine yakın denetimi sadece Ramazan ayı içerisinde yaptık. Ramazan ayı denetimlerinde de yaklaşık 220 milyon lira idari para cezası uyguladık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı boyunca 8 bin gıda kontrol görevlisi le 256 bin resmi kontrol gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda 5 bin 500 işletmeye, toplam 500 milyon lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 154 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Ramazan ayında denetimler sıklaştırıldı

Ramazan ayında ise ekmek ve pide üretim yerlerinden, şekerleme ve pastacılık işletmelerine kadar geniş bir yelpazede toplam 126 bin işletme denetlendi. 2 bin 500 işletmeye idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 70 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ramazan ayında uygulanan toplam idari para cezası ise yaklaşık 220 milyon lira şeklinde gerçekleşti.

"500 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladık"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ankara'da baklava üreten bir işletmeye yapılan denetimlerde açıklamalarda bulundu.

Dilber, "81 il 922 ilçede yaklaşık 256 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Gıda denetimlerinde halkın sağlığına yönelik riskli gördüğümüz 5 bin 500 işletmeye idari para cezası uyguladık. 500 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladık. Halkın sağlık ve gıda güvenilirliği yönünden riskli gördüğümüz 154 işletmeye de savcılıklara suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayı denetimlerinde 220 milyon lira para cezası uyguladık"

Ramazan ayında gerçekleştirilen denetimlere değinen Dilber, "126 bine yakın denetimi sadece Ramazan ayı içerisinde yaptık. Ramazan ayı denetimlerinde de yaklaşık 220 milyon lira idari para cezası uyguladık" ifadesini kullandı.

Dilber, yapılan denetimler sonucu taklit ve tağşiş gıdalar listesinin de 2 Ekim 2024'ten itibaren kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

"Ramazan Bayramı boyuncu da denetimlerimiz devam edecek"

Dilber, " Ekmek, pide, şekerleme, şekerli ürünler, börek gibi ürünlere yoğunlaşıyoruz. Önümüzde de Ramazan Bayramı var. Çok yakın bir zamanda da Ramazan Bayramını kutlamış olacağız. Ramazan Bayramı boyuncu da denetimlerimiz devam edecek. Halkın çok tükettiği pasta, börek, şerbetli tatlıların toplu üretildiği ve satışının yapıldığı yerler gibi denetimimizin kapsamı alanında" diye konuştu.