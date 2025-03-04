Rektör Göktaş Öğrencilerle İftar Yaptı - Son Dakika
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Genel

Rektör Göktaş Öğrencilerle İftar Yaptı

Fırat Üniversitesi Rektörü Göktaş, Ramazan'da öğrencilerle iftar açarak dayanışma vurgusu yaptı.

04.03.2025 17:20
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Rektör Göktaş, orucunu öğrencilerle birlikte açtı

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş öğrencilerle iftar açtı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile yönetimi dayanışma ve paylaşma ruhunun yansıtıldığı Ramazan ayında üniversitede eğitim gören öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası açıklama yapan Rektör Göktaş, gelenek haline gelen iftar programının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini bildirdi. Göktaş, "Geçen seneden beri üniversitemizde Ramazan ayı boyunca hem üniversitemizin akademik personeli hem de ilimizdeki hayırseverler tarafından yemek organizasyonu düzenleniyor. Buradaki amaç, Ramazan ayını öğrencilerimizle paylaşmak ve öğrencilerimizin Ramazan ayı boyunca yemeklerden ücretsiz bir şekilde faydalanmasını sağlamak. Bize katkıda bulunan bütün Elazığlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu artık gelenek haline geldi. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunu devam ettireceğiz. Öğrenciler, bizim de çocuklarımız ve emanetlerimizdir. Çocuklarımızı Elazığ'da ne kadar güzel ağırlarsak üniversitemizi tercih etmeleri açısından örnek teşkil edecek. Bu etkinliği geçen sene biz başlattık. Bizden sonra da birçok üniversiteye örnek oldu. Bu sene de bu faaliyetimiz diğer bütün üniversiteler örnek oldu. Aynı zamanda YÖK'ten de katkılarda bulunanlar oldu. Onlara da teşekkür ederim. Rabbim bundan sonraki Ramazan ayına öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla katılmayı nasip eylesin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Rektör Göktaş Öğrencilerle İftar Yaptı - Son Dakika

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