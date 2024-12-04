Rize'de Kamulaştırmaya Pankartlı Tepki - Son Dakika
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Rize'de Kamulaştırmaya Pankartlı Tepki

Rize\'de Kamulaştırmaya Pankartlı Tepki

Kamulaştırılan evi için düşük bedel alan Kabil, evinin değerini istemek için pankart astı.

04.12.2024 20:23
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Rize'de kamulaştırma bedeline pankartlı tepki

Kamulaştırılan evi için gerçek değerinde para verilmediğini iddia eden vatandaş, tepkisini evine astığı pankartlarla gösterdi

RİZE - Rize'de kamulaştırılan evi için gerçek değerinden az para verildiğini iddia eden vatandaş, tepkisini evine astığı pankartlar ile gösterdi.

Rize merkezi Salarha beldesiyle bağlayan 2 bin 958 metre uzunluğundaki Salarha Tüneli'nin açılması ile Rize merkezde yer alan bağlantıları da yapılmaya başlandı. Salarha Tüneli'nin merkez tarafında yer alan Çamlıbel Mahallesi Laleli Caddesi üzerindeki yolda da genişletme çalışmaları başlatıldı. Projede yola denk gelen binalar ise Karayolları tarafından kamulaştırıldı. Ailesine ait ev kamulaştırılan Sezer Kabil, dairelerine 200 bin TL fiyat biçildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Kabil, tepkisini ise dairesine pankart asarak dile getirdi. Kabil, yoldan geçen herkesin dikkatini çeken pankartlarda "Sadaka istemiyoruz, evimizin değerini verin' ve 'O parayı vermeyin, o paraya ev alın" ifadelerine yer verdi.

Dairesinin bulunduğu muhitte daire fiyatlarının 3 milyon TL'den başladığını ancak kendilerine 200 bin TL verildiğini ifade eden Sezer Kabil, "10 yıldır bize mahkeme kararıyla çıkın diye sürekli kağıtlar geldi. Biz de korktuk çıktık. Yani ilk ne zaman gideceklerini bilmiyorduk, bu süreç uzadı. Mahkemeler uzadı. Bize bankaya şubat ayında 200 bin lira bir para yatırmışlar. Evimizin çok altında bir değer. Bu mahallede şu an en kötü binalar 3-4 milyon ama bize sadece 200 bin liraya yatırdılar. Bir ikinci dava daha var, onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Yine çok bir şey yatırmayacaklar" dedi.

"Herkesi mağdur etmişler"

Evin mahkeme sürecinin devam ettiğini ancak mahallede birçok kişiye aynı şekilde az para yatırıldığını öğrendiklerini dile getiren Kabil, "Yeriyle Rize merkezin tam ortasında bir daire. En az 3 milyon yapması gerekiyor. Ama şu an mağduruz. 200 bin lira bir para yatırmışlar. Ne olacağını biz de bilmiyoruz, bekliyoruz. Avukatlar bize 'Çok bir şey beklemeyin' diyor. Çünkü mahalledeki herkesi mağdur etmişler, çok az bir para vermişler. Bizim mahkeme çok uzadı, 10 yıldır falan zaten bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dairelerine karşılık aldıkları 200 bin TL ile bir dairenin 1 yıllık kirasını ancak verebileceklerini kaydeden Kabil, "5 yıl önce falan buradan komple çıktık, köye yerleştik. Köye gidip çıkıyorum mecbur. Burada evimiz olsaydı dururduk, en kötü kiraya vermiş olurduk. Verdikleri 200 bin TL ile belki de 12-13 ay ancak kira ödeyebilirsin. O da iyi kötü bir daire yani" diye konuştu.

Yaşadıkları mağduriyete pankartla dikkat çekmek istediklerini söyleyen Kabil, "Pankart benim uzun zamandır aklımdaydı aslında da şimdiye nasip etti. Bence işe yarayacağını düşünüyorum. Görenler oldu, tepki çekti. Şimdi bayağı bir tepki çekmeye başladı. Sonuçta ben hakkımı arıyorum, sadaka istemiyorum. Evimin değerini verin ya da ev karşılığı ev verin istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Hukuk, Emlak, Genel, Yaşam, Kabil, Rize, Son Dakika

Son Dakika Genel Rize'de Kamulaştırmaya Pankartlı Tepki - Son Dakika

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